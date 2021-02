Nintendo Switchの累計販売台数が7987万台に達し任天堂史上3番目に売れたハードに

Nintendo Switch Console Sales Have Passed 3DS, Animal Crossing: New Horizons Has Sold 31 Million Copies - IGN https://www.ign.com/articles/nintendo-switch-console-sales-have-passed-3ds-animal-crossing-new-horizons-has-sold-31-million-copies 任天堂の決算報告によると、2020年12月31日時点のNintendo Switchの累計販売台数は6634万台、 Nintendo Switch Lite の累計販売台数1353万台で、Nintendo Switchシリーズの累計販売台数は7987万台に達したとのこと。

2021年02月02日 15時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

