2021年02月08日 13時20分 ネットサービス

クーデター勃発のミャンマーでネット規制が激化、抗議者は映画「ハンガーゲーム」にちなんだ3本指を掲げるデモを展開



2021年2月1日に軍事クーデターが発生したミャンマーで、軍が拘束しているアウンサンスーチー氏の釈放などを求める抗議デモ活動が展開されています。これを受けて、軍がインターネットの規制をさらに強化したと報じられました。



Myanmar junta blocks internet access as coup protests expand

https://apnews.com/article/united-nations-myanmar-media-social-media-yangon-e7765d3459d386219ee1dca8ad1e089c





Myanmar military blocks internet access amid coup protests

https://nypost.com/2021/02/06/myanmar-military-blocks-internet-access-amid-coup-protests/



Marise Payne calls in Myanmar ambassador after Australian adviser to Aung Sun Suu Kyi detained | Myanmar | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/07/marise-payne-calls-in-myanmar-ambassador-after-australian-adviser-to-aung-sun-suu-kyi-detained



2月1日に発生したクーデターの影響により、ミャンマーでは同日にインターネットが一時遮断され、その後も接続が不安定な状況が続いています。またミャンマー国軍は、多くのミャンマー人が利用するFacebookが「国の安定の回復を妨げている」として一時的にブロックしました。



クーデター勃発のミャンマーでインターネットが一時遮断される、バイデン大統領は制裁に言及 - GIGAZINE





アメリカの大手通信社であるAP通信は2021年2月7日に、「ミャンマーの新しい軍事当局は、選挙で選ばれたアウンサンスーチー政権を倒したクーデターに対する抗議の高まりを受けて、2月6日にほとんどのインターネットアクセスを遮断した模様です」と報じました。



インターネット上の言論の自由などを監視する団体であるNetBlocksによると、ミャンマーでは現地時間の2月6日10時ごろから全国的にインターネット通信が不安定になっており、接続性が平常時の54%にまで低下したとのこと。





インターネットの接続性はその後も悪化し、一時は14%にまで低下しましたが、記事作成時点では95%程度まで回復しています。しかし、NetBlocksは「多くの人がソーシャルメディアの利用を制限されたままとなっており、状況は引き続き緊迫しています」と指摘しました。





こうした事態の中、クーデターに反発するミャンマー人らは、アウンサンスーチー氏の顔写真や3本指を掲げて抗議しています。アメリカのタブロイド紙であるニューヨーク・ポストによると、この3本指のサインは隣国のタイで発生したクーデターへの抗議で使われたもので、もともとは映画「ハンガー・ゲーム」の劇中に登場した「反抗の象徴」なのだそうです。





AP通信によると、クーデターではアウンサンスーチー氏やウィンミン大統領のほか、国会議員と政府高官ら134人や活動家18人が拘束されたとのこと。そのうちの一部は既に開放されています。



ニューヨーク・ポストは、こうしたミャンマーの動向について「クーデターは、民主化を目指したミャンマーの10年間の歩みの大きな退歩だ」と述べました。



またオーストラリア政府は6日に、オーストラリア人が1人地元警察により捉えられていると発表。マリズ・ペイン外務大臣は声明の中で、「オーストラリア人や他の外国人がミャンマーで恣意的な拘束を受けているとの報告を深く憂慮しています」と述べました。