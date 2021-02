Facebookがミャンマー軍のアカウントを削除

ミャンマーで軍のクーデターが起こり、抗議を行うデモ隊の間で複数の死者が出たことを受けて、ミャンマー軍がニュース配信を行う公式アカウントをFacebookが BAN したことがわかりました。 Facebook takes down main page of Myanmar military | Reuters https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-politics-facebook-idUSKBN2AL02N

・関連記事

Facebookがミャンマーに関連する大量のアカウントを削除し続けている理由とは? - GIGAZINE



ミャンマーがFacebookへの接続を遮断 - GIGAZINE



Facebookが特定の言語をすべてブロックする事態に、ユーザーから新たに検閲への懸念が持ち上がる - GIGAZINE



Facebook上のヘイトスピーチがエチオピアで大虐殺を招きつつある - GIGAZINE



FacebookなどSNSを規制しようとする動きはアプローチがそもそも間違っている - GIGAZINE

2021年02月22日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.