2020年09月16日

Facebookボイコットに人気女優・俳優・歌手らが参加、FacebookやInstagramアカウントを次々に「凍結」させている



1億8800万人のInstagramフォロワーを持つ女優・モデルのキム・カーダシアンが、Instagram・Facebookのアカウントを「凍結」させると発表しました。これは、Facebookに対して行われているボイコットキャンペーン「Stop Hate for Profit」(利益のためのヘイトをやめよう)に賛同する動きとなっています。



近年はSNSの誤情報を大衆が信じたことで無実の人が殺害される事件が世界各地で起こっており、SNSが差別や憎悪を広めているとして、SNSの表現規制やヘイトスピーチへの対処が強く求められています。



特にFacebookは、かねてから「ミャンマーのロヒンギャ大虐殺において差別意識を育てる温床になった」と非難されており、また2020年9月時点でもFacebookのヘイトスピーチがエチオピアで大虐殺を招きつつあると指摘されるなど、その問題点があらわになっています。



またアメリカではトランプ大統領の暴力を示唆する投稿にFacebookがラベル付けを行わなかったことに対して非難が強まり、2020年6月には大手企業がFacebookやInstagramの広告をボイコットする「Stop Hate for Profit」(利益のためのヘイトをやめよう)キャンペーンが立ちあがりました。



しかし、Facebookは広告の価格を自動調整する独自のエコシステムを作り上げていることから、1000社以上の「広告ボイコット」にも関わらず収益を増加させており、マーク・ザッカーバーグCEOは「広告をボイコットしたブランドはすぐにFacebookに戻ってくる」と考えているとも報じられました。実際に、企業によるボイコットは短期的なものであり、既に広告配信を再開させたところもあると伝えられています。



そんな中、アメリカの女優・モデルであるキム・カーダシアンや歌手のケイティ・ペリー、俳優のレオナルド・ディカプリオやマイケル・B・ジョーダンがStopHateForProfitキャンペーンに賛同し、FacebookやInstagramアカウントを凍結することを発表しました。



キム・カーダシアンのInstagramアカウントには以下のような画像が投稿されました。投稿には「私は人とダイレクトにつながれるInstagramやFacebookが大好きですが、プラットフォームがヘイトやプロパガンダ、誤情報の拡散を許容する状況に、黙っていることができません」「ソーシャルメディアで共有される誤情報は私たちの選挙に深刻な影響を与え、民主主義を損なわせています。Facebookに『#StopHateForProfit』を伝えるため、私がInstagramやFacebookを凍結させたら、賛同してください」とつづられています。





ケイティ・ペリーも同じ画像を使って「In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act」(真実をじかに伝えることが革命的行動になる時がきた)というジョージ・オーウェルの言葉を引用しました。





アメリカでは2020年11月に大統領選が行われる予定です。2016年の大統領選ではフェイクニュースが選挙を大きく左右したことが指摘されているため、Google・Microsoft・Wikipediaなどが「大統領選のフェイクニュース」と戦うために政府に協力しているほか、YouTubeやTwitterもポリシー変更。Facebookも選挙広告の禁止を検討していると報じられています。著名人たちのアカウント凍結運動は、このような動きにさらに圧をかけるものとみられています。



キム・カーダシアンのInstagramアカウントは全アカウントのうち7番目にフォロワー数が多いアカウントとなっており、その数は1億8800万人。またFacebookアカウント上にも3000万人のフォロワーを持ち、かなりの発信力を持ちます。ニュースメディアのAxiosは、キム・カーダシアンの投稿は「FacebookとInstagramのPRにとって災害」だと述べています。



なお、Facebookは記事作成時点でコメントを発表していないとのことです。