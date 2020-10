2020年10月08日 10時09分 ネットサービス

Facebookが陰謀論者グループ「QAnon」の利用を全面的に禁止



ネット上で陰謀論を拡散する極右陰謀論者のグループ・QAnonへの対応で、Facebookが2020年8月のグループ大量削除に続いて、プラットフォームとして利用を禁止し、アカウントを削除していく方針を決定しました。



An Update to How We Address Movements and Organizations Tied to Violence - About Facebook

https://about.fb.com/news/2020/08/addressing-movements-and-organizations-tied-to-violence/





Facebookは2020年8月に「暴力に結びついた運動や組織への対処方法」として、潜在的な暴力について議論するQAnon関連のFacebookページ・Facebookグループ1500件以上や、軍事化された社会行動についてのFacebookページ・Facebookグループ6500件以上を削除しました。



Facebookが陰謀論者集団QAnon関連グループを790件以上削除、ANTIFAも追放へ - GIGAZINE





しかしFacebookは「QAnonへの対策として、もっと取り組みを強化していく必要がある」と認識を改め、現地時間2020年10月6日から、たとえ暴力的なコンテンツが含まれていなかったとしても、QAnonを表すようなFacebookページ・Facebookグループ・Instagramアカウントは削除するという方針に切り替えました。



ポリシーは更新と同時に適用され、今後数日から数週間にわたってコンテンツの削除作業が行われるとのことです。