2021年01月17日 19時00分 ネットサービス

Twitterの従業員はトランプ支持者からの報復を恐れてツイートを非公開にしていた



Twitterは現地時間の2021年1月6日に起きた連邦議会議事堂襲撃事件に際して、ドナルド・トランプ氏が襲撃事件を扇動したとして、同氏のTwitterアカウントを永久凍結しました。Twitterの従業員たちはこの処分に憤慨したトランプ氏の支持者たちからの報復を恐れ、ツイートを非公開にしたと報じられています。



Inside Twitter’s Decision to Cut Off Trump - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/01/16/technology/inside-twitter-decision-trump.html



Some Twitter employees have reportedly locked their accounts fearing reprisal from Trump supporters - The Verge

https://www.theverge.com/2021/1/16/22234505/twitter-employees-locked-trump-supporters-capitol-violence



2021年1月8日、Twitterはドナルド・トランプ氏が運用している「@realDonaldTrump」というアカウントを永久凍結すると発表しました。Twitterは同氏のTwitterアカウントを凍結した理由を、「暴力をさらに扇動するリスクがある」と説明しています。



The New York Timesの報道によると、連邦議会議事堂への襲撃事件が発生した当日、Twitterはトランプ氏のTwitterアカウントを一時的に使用できないようにしました。しかし、Twitterのジャック・ドーシーCEOはトランプ氏のTwitterアカウントへの処分が適切なものであるか確信を持てておらず、当初は「Twitterはたとえ凶悪な指導者であっても、自由に物事を離せる場所であるべき」と主張していたそうです。



トランプ氏のTwitterアカウントは一時的な利用停止状態からわずか1日で回復し、利用可能となりました。Twitterは利用可能になったあともトランプ氏のアカウントを監視しており、同氏のツイートの中で問題視すべきものは即座に社内で共有されたそうです。その後、襲撃事件の翌日である7日、Twitterの幹部から「トランプ氏のツイートがより現実的な暴力を引き起こす可能性がある」という意見が飛び出したため、最終的に同氏のアカウントは永久凍結されることとなっています。





襲撃事件が起こってからTwitterがトランプ氏のアカウントを永久凍結するまでの時間はわずか2日ですが、その期間でTwitterの従業員300名が同氏のアカウントを永久凍結することを求める内部嘆願書に署名したそうです。しかし、情報筋によるとこの嘆願書がTwitterの幹部に提出される前に既にトランプ氏のアカウントが永久凍結されることは決定していたとのこと。



なお、TwitterのドーシーCEOは自身のTwitterアカウントを更新して、トランプ氏のアカウントを永久凍結した際の経緯について語っています。



また、Twitterはトランプ氏の支持者が起こした襲撃事件に関するコンテンツを共有する7万件ものアカウントを永久凍結したことも発表しています。



The New York Timesの報道によると、一部のTwitter従業員はトランプ氏の支持者からの報復を恐れ、自身のTwitterアカウントを非公開に設定し、プロフィール部分からTwitterの従業員である文言を削除したそうです。