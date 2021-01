2021年01月07日 10時21分 動画

アメリカの連邦議会議事堂にトランプ氏支持者らが侵入し女性1名が撃たれて死亡した事件の現場ムービー



アメリカ大統領選の結果を確定させるための上下両院合同会議が開かれていた連邦議会議事堂の建物に、ドナルド・トランプ氏の支持者らによるデモ隊が警備を突破して侵入する事態が発生しました。審議が一時中断する混乱の中で、デモ隊に加わっていた女性が撃たれ、手当てを受けていましたが死亡しました。



Woman Fatally Shot As Far-Right Insurrectionists Storm Capitol : Protests Halt Congress' Electoral Count: Live Updates : NPR

https://www.npr.org/sections/congress-electoral-college-tally-live-updates/2021/01/06/954028436/u-s-capitol-locked-down-amid-escalating-far-right-protests



US Capitol evacuated as pro-Trump mob storms building - The Verge

https://www.theverge.com/2021/1/6/22217411/capitol-building-lockdown-protesters-trump-supporters



UPDATE: Shots fired at US Capitol; Trump supporters rush House and Senate chambers, destroy media equipment - TheBlaze

https://www.theblaze.com/news/trump-supporters-storm-capitol



米 連邦議会議事堂で銃で撃たれた女性が死亡 | 海外の選挙 | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210107/k10012800841000.html



独立系ジャーナリストのテイラー・ハンセンさんは撃たれた女性のすぐそばにいたとのことで、銃撃直後の映像をツイートしています。映像には、撃たれた女性が血を流している様子が映っています。





映像は女性が撃たれた直後の混乱した状況から始まっています。





奥のキャップをかぶった人物と手前の青いリュックの人物の間に、撃たれた女性が横たわっていて、複数人で介抱しようとする様子が映っています。撃たれた女性の身元は明かされていませんが、武装はしていなかったとのこと。





撃ったのは合衆国議会警察の警察官だったとみられます。ちらっと銃を持った人物が写っていますが、この人物が撃ったかどうかは不明です。





ニュースサイト・The Blazeのレポーターであるイライジャ・シェファー氏は、議事堂内部で警備担当者ともみあいになっているデモ隊の様子を報じています。





映像には、星条旗や赤い帽子をまとったグループが、警棒を持った警備担当者に体当たりする姿が収められています。





一時は議事堂の外壁に「TRUMP」という横断幕が掲げられる状態にまでなっています。





なお、トランプ大統領は当初、支持者に対して「議事堂に向かおう」と呼びかけていましたが、騒動が発生すると人々に帰宅を呼びかける映像などをツイートしました。しかし、この帰宅呼びかけツイートなどは、Twitterによって非表示にされました。Twitterは、度重なる「市民活動の阻害に関するポリシー」に対する重大な違反により、3つのツイートを削除したことを報告しています。