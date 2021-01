2021年01月07日 10時10分 モバイル

FacebookがAppleの広告トラッキングに関する仕様変更は受け入れる以外に「選択の余地はない」と語る



AppleはiOS 14から、これまで当たり前だったオプトアウト(ユーザーによる許可なし)で行われてきた個人情報の収集を、オプトイン(ユーザーの許可制)に変更すると発表しました。この仕様変更に大きく反発しているのがFacebookなのですが、同社は仕様変更は受け入れる以外に「選択の余地はない」と語っています。



Personalized ads and user privacy can coexist, Facebook tells businesses | iMore

https://www.imore.com/personalized-ads-and-user-privacy-can-coexist-facebook-tells-businesses



Facebook tells businesses it has no choice but to comply with upcoming App Tracking Transparency feature in iOS 14 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/01/06/facebook-ios-14-privacy-feature-comply/



Appleは2020年8月に開催した開発者向け会議WWDC 2020の中で、アプリがユーザーの許可なく個人情報を収集することを禁じるようにプライバシーポリシーを改訂すると発表しました。具体的には、iOSで使用されている広告識別子・IDFAが、ユーザーの許可がなければ収集できなくなるとアナウンスされました。



しかし、IDFAはiOSユーザー向けのターゲティング広告で広く使用されており、モバイル広告業界にとっては生命線となるデータであるため、Appleによるプライバシーポリシー改訂は広告関連企業から猛反発を受けることとなりました。特に収益の多くを広告が占めるFacebookは、「iOS 14のプライバシーポリシー改訂でターゲティング広告が難しくなり広告収入が激減する」といった警告を度々発してきました。



Facebookが「iOS 14のプライバシーポリシー改訂でターゲット広告が難しくなり広告収入が激減する」と警告 - GIGAZINE





Appleはプライバシーポリシーの改訂に向け、2020年12月14日に「App Storeではユーザーがアプリをダウンロードする前に、製品ページでアプリが収集する可能性のあるデータや、データが追跡に使用されているかを確認できるようになります」と発表。これにより、例えば同じメッセージアプリでも、アプリによって収集している情報量にはかなりの開きがあることが判明しました。



Appleが「アプリが収集しているユーザーデータ」の表示を義務づけた結果、アプリごとの収集量の差が浮き彫りに - GIGAZINE





プライバシーポリシーの改訂に反対してきたFacebookですが、これに「準拠する以外に選択肢がない」と関連企業に語ったことが明らかになりました。Facebookが関連企業に送信したというメールがリークされており、この中で「App Store上のすべてのアプリがApp Tracking Transparencyフレームワークに従い、iOS 14ユーザーにIDFAの収集について許可を求める表示をしなければいけないという要件は、モバイル端末やウェブ上に表示されている広告を掲載する企業のターゲティング・最適化・キャンペーンの効果測定に大きな影響をおよぼします。Appleの変化は彼らに利益をもたらす一方で、業界とあらゆる規模の企業が効率的にマーケティングを行い、パーソナライズされた広告を通じて成長する能力を損なうことにつながります。パーソナライズされた広告とユーザーのプライバシーは共存できると信じています」とFacebookは語っています。



また、Facebookは企業に対して、Appleのソリューションには同意しないものの、オプトイン式の通知を表示して広告にAppleの広告識別子を引き続き使用する以外に「選択の余地はない」と語りました。この方針に従わない場合、FacebookアプリがApp Storeから削除される可能性もあるとFacebookは考えており、「当社のサービスに依存する企業やユーザーにさらなる損害をもたらす可能性がある」と述べています。



なお、FacebookはIDFAの使用をオプトイン式にすると「広告の効果が低下し、測定の範囲も制限されることになる」と述べており、広告収入はこれまでよりも60%減少すると予測しています。