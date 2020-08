2020年08月27日 10時38分 ネットサービス

Facebookが「iOS 14のプライバシーポリシー改訂でターゲット広告が難しくなり広告収入が激減する」と警告



Facebookが、iOS 14におけるAppleのプライバシーポリシーの変更によって、ユーザーのアクティビティを追跡しにくくなり、iPhoneユーザーにターゲット広告を配信することが困難になると述べました。



Audience Network | Facebook Audience Network

https://www.facebook.com/audiencenetwork/news-and-insights/preparing-audience-network-for-ios14/





How We’re Preparing Businesses for the Impact of iOS 14 | Facebook for Business

https://www.facebook.com/business/news/preparing-our-partners-for-ios-14-launch



iOS 14 privacy settings will tank ad targeting business, Facebook warns | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2020/08/ios-14-privacy-settings-will-tank-ad-targeting-business-facebook-warns/



iPhoneなどのApple端末では、IDFAと呼ばれる広告識別子をAppleがユーザーの端末にランダムに生成して割り当てています。広告主はIDFAを使ってユーザーアクティビティを計測し、各ユーザーに対応したターゲット広告を配信することが可能です。



しかし、2020年秋に配信される予定のiOS 14では、iPhone上のアプリがIDFAを収集したかどうかをユーザーに通知することが求められるとのこと。つまり、ユーザーが許可しなければ、アプリがIDFAを収集したり共有したりできないようになるというわけです。



広告事業も手がけるFacebookは、Facebook以外のパブリッシャーやアプリ開発者でもターゲット広告を配信できるAudience Networkというプログラムを提供しています。しかし、「iOS14のプライバシーポリシー改訂によって、IDFAの収集にユーザーの意思が介入するようになり、IDFAが本質的に役立たなくなります」とFacebookは警告。さらに、「iOS 14端末では、Facebook・WhatsApp・Instagram・MessengerなどのFacebook製アプリはIDFAを収集しません」と発表しました。





Facebookは「iOS 14にターゲット広告を配信する機能は制限されます。その結果、一部のiOS 14ユーザーにはAudience Networkの広告が表示されない場合があります。また、引き続き当社の広告が表示される場合でも、ユーザーとの関連性は低くなります」と述べています。



もちろんターゲット広告が減るということは、広告主が効率的にキャンペーンを展開できなくなるだけではなく、パブリッシャーやアプリ開発者への広告収入が減ることを意味します。記事作成時点ではiOS 14はパブリックベータ版が配信されているのみであり、パブリッシャーやアプリ開発者への影響を定量化することは難しいそうですが、Facebookのテストによれば、Audience Networkでのパブリッシャー収益は50%以上減少すると予想されるとのこと。



Facebookは「iOS 14でのアップデートは開発者のエコシステムに大きな影響を与えるため、プラットフォームに関するポリシーの変更には業界の協議が不可欠であると考えています」と述べ、Facebookを含む広告ネットワークに相談なく仕様変更したAppleへの不満をあらわにしています。



なお、Facebookは、Audience Network SDKをiOS 14の仕様に合わせてアップデートすることを予告。iOS 14の正式版のリリース日が明らかになり次第、iOS 14に対応したAudience Network SDKを事前にリリースすると発表しました。