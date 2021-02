GoogleがAndroidの広告トラッキングを制限する新機能を開発中か

by Blogtrepreneur モバイルOS・Androidを開発するGoogleが、Appleの「広告トラッキングを許可制にする機能」の代替となるAndroidのプライバシー保護機能を開発中であると、海外メディアのBloombergが報じました。Googleの動きは、ユーザープライバシーの保護を求める圧力の高まりを強調するものですが、Googleの新機能はAppleほど厳しくはないとみられています。 Google Explores Alternative to Apple’s New Anti-Tracking Feature - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/google-explores-alternative-to-apple-s-new-anti-tracking-feature

2021年02月05日 11時30分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1h_ik

