2021年03月22日 10時45分 ネットサービス

トランプ前大統領が自分でソーシャルメディアプラットフォームを立ち上げる意向か

by Darron Birgenheier



トランプ前大統領の上級顧問ジェイソン・ミラー氏が、トランプ氏が「新たなソーシャルメディアプラットフォームを自力で立ち上げる」意向だと明かしました。



Trump returning to social media with 'his own platform' in 2-3 months: adviser | Fox News

https://www.foxnews.com/politics/trump-social-media-platform-return-adviser



Donald Trump Will Start His Own Social Media Service, Top Aide Says – Deadline

https://deadline.com/2021/03/donald-trump-will-start-his-own-social-media-service-top-aide-says-1234718828/



2021年1月6日、連邦議会議事堂の建物にドナルド・トランプ氏の支持者らによるデモ隊が警備を突破して侵入する事件が発生しました。この事件は1814年のワシントン焼き討ち以来初となる連邦議会議事堂占拠事件とされています。



アメリカの連邦議会議事堂にトランプ氏支持者らが侵入し女性1名が撃たれて死亡した事件の現場ムービー - GIGAZINE





この事件発生直後から大手SNS各社はそれぞれトランプ氏のアカウントを凍結。Facebook・Twitch・Shopifyがアカウントの無期限追放措置を講じたのを皮切りに、Twitterもアカウントを永久BAN。YouTubeもチャンネル凍結措置を講じました。



Twitterがドナルド・トランプ氏のアカウントを永久BAN - GIGAZINE





トランプ氏はメディアによる報道はフェイクニュースばかりとして、SNS上で自ら情報を発信してきた大統領でした。そんなトランプ氏は、大手SNSから排除された一件を契機に、「自分のソーシャルメディアプラットフォーム」を立ち上げるというアイデアを温めてきたとのこと。



トランプ氏の意向を明かした上級顧問のミラー氏は、「最も人気なソーシャルメディアになり、ソーシャルメディア業界を完全に再定義するほどの変化をもたらすと考えています。トランプ氏がどのような行動をとるのか、皆が注目することになりますよ」と語りました。





ミラー氏は詳細については公表を控えましたが、報道時点でトランプ氏は自身の別荘でさまざまなチームと密接な会議を行っており、多数の企業と協議を重ねていると述べました。



ミラー氏によると、トランプ氏のソーシャルメディアプラットフォームは2021年5~6月頃にリリースされる見込み。ミラー氏は「このプラットフォームは巨大なものとなり、トランプ氏は数千万人を引きつけるでしょう」とコメントしています。