2021年05月07日 13時00分 ネットサービス

Twitterがトランプ氏の新サイトからのツイート共有アカウントを凍結



Twitterが、ドナルド・トランプ元大統領を支持するサイトへの投稿をツイートするアカウントを複数凍結したと報じられています。



2021年1月6日に発生したアメリカの連邦議会議事堂襲撃事件を契機に、Twitterはトランプ氏のアカウントである「@realDonaldTrump」を永久に凍結しました。



Twitterがドナルド・トランプ氏のアカウントを永久BAN - GIGAZINE





凍結されたトランプ氏のアカウントについて、Twitterは「永久凍結処分が解除されることはない」との方針を示しています。



Twitterが「ドナルド・トランプが大統領に立候補してもアカウントが復活することはない」と明言 - GIGAZINE





Twitterはさらに、「@DJTDesk」というユーザー名のアカウントを削除しました。このアカウントは、トランプ氏の発言などが投稿されているサイト「From the Desk of Donald Trump(ドナルド・トランプの執務机から)」の書き込みをシェアしていました。また、アカウントのプロフィール欄には「第45代POTUS(President of the United States:アメリカ大統領)に代わって、Save Americaからコピーして書き込みます。もともとはDonaldJTrump/Deskを介して投稿されました」と書かれていたとのこと。



Twitterの広報担当者は今回の措置について、「回避行為の禁止に関するポリシーに書かれているとおり、凍結されたアカウントに関連するコンテンツを再投稿したり、宣伝したりすることを意図していることが明白なアカウントに対しては、強制措置を執ります」と説明しています。





なお、Twitterは「@DJTDesk」のほか、「@DJTrumpDesk」「@DeskofDJT」「@DeskOfTrump1」といったアカウントも凍結しました。トランプ氏の代理人は、「これらのアカウントはトランプ氏とは何の関係もない」と話しているそうです。