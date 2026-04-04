2026年04月04日 22時00分 メモ

パイプカット手術を受ける男性が大学バスケの全米トーナメントに合わせて増加する理由とは？



精巣で作られる精子を運ぶ精管を切除する精管結紮(パイプカット)は、男性向けの避妊手術として幅広く行われています。アメリカでは、3月～4月に行われる大学バスケットボールの大会に合わせて、パイプカットの手術を受ける男性が急増するとのことで、科学系メディアのScience Alertがその理由について解説しました。



March Madness: Vasectomies Spike During Major Basketball Event, But Why? : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/march-madness-vasectomies-spike-during-major-basketball-event-but-why



アメリカでは毎年3月～4月にかけて、NCAA男子バスケットボールトーナメントが開催されます。これは全米大学体育協会(NCAA)のトップカテゴリーに所属する68校がトーナメント方式で戦うもので、「マーチ・マッドネス」「ビッグ・ダンス」などと呼ばれて全米の注目を集める一大イベントだとのこと。



アメリカの大手保険請求データの2007～2015年のデータによると、このマーチ・マッドネスが始まる3月には、パイプカットの手術件数が増加する傾向がみられるとのこと。この傾向は「Vas Madness」と呼ばれ、今日では広く知られる現象となっています。





一見すると、バスケットボールの大会とパイプカットには関連がないように思えます。しかし、ミシガン大学医学部のジェームズ・デュプリー医師は「主要なスポーツイベントは、男性がパイプカット手術を受けるのに人気の時期です。なぜなら、医師らは手術後2～3日間は安静にするようアドバイスしているからです」と指摘しています。



つまり、パイプカットの手術を受けると数日は安静に過ごしていなくてはならないため、「どうせなら家にこもってマーチ・マッドネスを観戦する時期にパイプカット手術を受けよう」と考える男性が多いというわけです。





Vas Madnessについては、2018年にワシントン大学の泌尿器科医らが発表した論文でも指摘されています。しかし、この論文ではパイプカット手術が増えるのは3月だけでなく、年末にも手術件数が増えることが報告されています。



この理由について研究チームは、「年末になると患者が支払った医療費の総額が保険料の免責金額に達し、実質的な負担額が少なくなるからではないか」と推測しています。つまり、1年かけて多額の医療費を支払った結果、保険会社の負担割合が高くなる金額に達したため、どうせならお得なうちにパイプカット手術を受けておこうと考える男性が多い可能性があるというわけです。



さらにScience Alertは、Vas Madnessは一種の「予言の自己成就」によるものかもしれないと指摘しています。予言の自己成就とは、ある期待や信念を持っている人々がそれに沿った行動を取ることで、結果的に期待が実現しやすくなるという現象を指します。



Vas Madnessが最初に話題となったのは2008年のことです。当時、オレゴン州の泌尿器科クリニックがラジオの広告で、「マーチ・マッドネスが近づくと、大画面の前で家で過ごすための言い訳が必要になります。トーナメント開始前日にオレゴン泌尿器科研究所で精管切除手術を受けましょう」と呼びかけました。これが爆発的なトレンドとなり、さまざまなクリニックも便乗してキャンペーンを打ったとのこと。



Science Alertは、こうしたキャンペーンに人々が乗せられた結果、3月にパイプカット手術を受ける男性が増加した可能性があると指摘。ニュース記事やVas Madnessのプロモーション、論文といったあらゆるものが連鎖した結果、当初の需要を超えて3月のパイプカット手術が増加しているかもしれないというわけです。





Vas Madnessはある程度人為的に引き起こされたものかもしれませんが、患者にとって確かなメリットをもたらしているとの声もあります。泌尿器科医のアレクサンダー・ロザンスキー氏は2023年の記事で、「パイプカット手術後の回復期間中の男性に指示を守らせて、リラックスして激しい運動や活動を回避させるのは、時に難しいことがあります。マーチ・マッドネスは彼らが静養し、回復するための絶好の口実になります」と述べました。

