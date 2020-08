Facebookには数百万人規模の極右陰謀論支持者「QAnon」のコミュニティが存在するとの調査結果

Facebookの内部調査により、「Facebookに陰謀論支持者の巨大なコミュニティが存在している」という実態が浮かび上がったと報じられています。 QAnon groups have millions of members on Facebook, documents show https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/qanon-groups-have-millions-members-facebook-documents-show-n1236317 アメリカのニュース制作会社であるNBC Newsは2020年8月11日に「我々が入手したFacebookの内部調査に関する社内文書から、Facebookには QAnon の陰謀論支持者が数百万人いることが分かりました」と報じました。 QAnonとは、海外の匿名画像掲示板である 4chan に「Q」を名乗る人物が投稿した文章をはじめとする、一連の陰謀論を支持する人たちの総称です。トランプ大統領の熱狂的な支持者であることや、アメリカの政治が裏で操られていると主張する「 ディープステート 」を持論としていることなどから、極右陰謀論者と呼ばれることもあります。

2020年08月12日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

