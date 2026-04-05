2026年04月05日 08時00分 メモ

Steamでゲームを通じて音楽を無許可で配信しているとしてValveが提訴される



ゲーム配信プラットフォームのSteamを運営するValveが、イギリスの著作権管理団体であるPRS(Performing Right Society)から訴えられました。PRSは、Valveがゲームを配信することはゲーム内音楽を無許可で配信することにもなると訴えています。



Video gaming platform Steam faces legal proceedings

https://www.prsformusic.com/press/2026/video-gaming-platform-steam-faces-legal-proceedings





Valve Facing UK Lawsuit Over Music Rights in Games Valve Doesn’t Make or Own

https://www.ign.com/articles/valve-facing-uk-lawsuit-over-music-rights-in-games-valve-doesnt-make-or-own



PRS sues gaming platform giant Steam for copyright infringement

https://completemusicupdate.com/prs-sues-gaming-platform-giant-steam-for-copyright-infringement/



ゲーム開発においては、通常、デベロッパーやパブリッシャーがゲーム内で音楽を使用するためのライセンスを個別に取得します。これは映像と音楽を同期させるためのライセンスで、シンクライセンスと呼ばれます。





イギリスでは音楽付きのゲームを配信するためのライセンスが別途必要で、Valveやソニー、Microsoftなどはこのライセンスを取得しなければならないとされています。関連するPRSのライセンスは一般エンターテイメントオンラインライセンス(GEOL)と呼ばれています。



5 Online licensing policyupdated062024.pdf

(PDFファイル)https://www.prsformusic.com/-/media/files/prs-for-music/royalties/mcps-updates/5-online-licensing-policyupdated062024



PRSによると、ValveはPRS会員が作詞・作曲した音楽を含むゲームを配信するためのライセンスをこれまで一度も取得していないとのこと。PRSは、長年にわたりライセンス供与を求めてきたものの適切な対応が得られなかったため訴訟に踏み切ったとしています。



PRSは「当協会会員の楽曲をフィーチャーしたゲームには、EA SPORTS FC、Forza Horizo​​n、Grand Theft Autoなどの人気シリーズタイトルが含まれています。法的措置は軽々しく取る手段ではありませんが、企業の行為が当社の原則を損なう場合、私たちは行動を起こす義務があります。優れたゲームは優れたサウンドに支えられており、その背後にいるクリエイターは正当に評価されるべきです」と述べました。





ゲーム配信の他にも、PRSはさまざまな状況でライセンスが必要だと案内しています。例えば従業員4名以下が在籍するオフィスで音楽を流す場合は年間168.25ポンド(約3万5800円)が必要、座席数5席以下のヘア＆ビューティーサロンでラジオで音楽を流す場合は年間238.33ポンド(約5万800円)が必要といった具合です。



Music Licence Cost​ - PPL PRS - TheMusicLicence

https://pplprs.co.uk/themusiclicence/music-licence-cost/



過去には、スーパーマーケットで歌いながら商品を並べていた店員に対し、公の場でのパフォーマンスを行ったとしてPRSが警告を発した事例もあります。この件でPRSは非を認め謝罪しています。

