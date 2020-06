Facebookが暴動を扇動する白人至上主義者のアカウントを削除

白人警官が黒人男性のジョージ・フロイド氏に暴行をはたらき殺害した 事件 をきっかけに、アメリカ全土で黒人に対する人種差別撤廃を訴える ブラック・ライヴズ・マター (BLM)運動が広がっています。人種差別に対する抗議の意味で行われているデモですが、時に 暴動と化してしまっている ことが問題視されているのですが、これを 白人至上主義 者が扇動していたとして、Facebookが複数のアカウントを削除したと報じられています。 Facebook removes nearly 200 accounts tied to hate groups https://apnews.com/91c1868557ba6e88e32b2607b26724d6 Facebook removes 190 white supremacist accounts inciting violence https://mashable.com/article/facebook-removes-hate-groups-george-floyd-protests/ 白人至上主義を掲げる2つの団体「Proud Boys」および「American Guard」に属する190件のFacebookおよびInstagramのアカウントが削除されたと Associated Press News が報じています。上記の2つの団体はFacebookおよびInstagramといったプラットフォーム上ではヘイトグループに該当するとして、禁止されることとなったそうです。 Facebookでテロ対策および危険組織に対する政策を担当する部門のディレクターを務めるブライアン・フィッシュマン氏は、Associated Press Newsに対して「Proud BoysとAmerican Guardという2つの団体は、支持者やメンバーを集めて抗議に参加することを計画しており、場合によっては武器を持って抗議に参加する準備をしていることがわかりました」と語りました。フィッシュマン氏は白人至上主義者たちがフロイド氏の死を発端に起きた抗議デモに参加し、暴力を扇動しようと計画していたことを早い段階で確認していたとしています。

2020年06月08日 11時02分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

