2026年04月04日 19時00分 レビュー

人間工学マウスの空洞に推しのアイテムを飾れるサンワサプライの「推し活マウス」を使ってみた



サンワダイレクトの「推し活マウス 400-MAWB217BK」は3分の充電で約2カ月長持ちする超急速充電に対応したマウスで、握る手が疲れにくい立体的なエルゴノミクス(人間工学)構造になっています。エルゴノミクスマウス特有の縦に高い構造の中に小型のフィギュアや缶バッジなどを飾れるようになっており、PC操作しながら「推し活」できるマウスとのことなので、どのようなものか実際に使ってみました。



手元に推しを飾れる！3分充電の推し活マウスを発売

https://direct.sanwa.co.jp/contents/news/item/400-MAWB217BK.html



400-MAWB217BK 推し活マウス ワイヤレスマウス Bluetooth エルゴノミクス 超高速充電 3分充電で2カ月使える 5ボタン 2.4GHz 無線 ディスプレイケース ブラック | 通販ならサンワダイレクト

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB217BK



400-MAWB217BKの外箱はこんな感じ。





内容物は400-MAWB217BK本体と充電用のUSB Type-Cケーブルの2点。





400-MAWB217BKは立体的なエルゴノミクスマウスですが、最大の特徴として本体後部が透明のカバーに覆われており、中が透けています。





真上から見ると以下のような感じで、サイズは幅7.1cm×縦10.8×高さ6.8cm。





重さは実測で100g。なお、後部のカバー内部にあるレシーバーは取り外して計量しています。





左側面には2つのサイドボタン。





右側面は上部が左クリック、下部が右クリックになっており、その間にあるのはカーソル速度の切替ボタンとホイールです。





背面から見るとこんな感じ。





底面には電源スイッチと接続切り替えボタンがあるほか、取扱い説明書のQRコードが記載されています。





400-MAWB217BKは筋肉や手首への負担を最小限に抑えて長時間のパソコン作業でも疲れにくい設計になっているほか、クリックボタンとホイールボタンには静音スイッチを採用しています。本体右側にあるクリックボタンとホイール、左側にあるサイドボタンを押した時の様子は以下のムービーを見るとよく分かります。



推しをマウスに収納できる「推し活マウス」のクリック音はこんな感じ - YouTube





400-MAWB217BKは充電式で、付属のUSB Type-Cケーブル電源につなげることで充電できます。400-MAWB217BKはスーパーキャパシタ技術を採用しており、5V/2.4A以上の充電器で3分間充電することで約2カ月間(連続動作約40時間)使い続けることができるそうです。





本体後部の透明なカバーは簡単に取り外すことができます。





カバーの中にはPCと接続するためのレシーバーがありました。





透明なカバーの中はそれぞれ最も広い部分で幅5cm×高さ4.5cm×奥行き2.7cmの空洞になっています。ここに好きなグッズを収納することで、マウスを操作しながら常にお気に入りのグッズを眺めることができる「推し活マウス」として使うことができます。





試しにフルタ製菓のチョコエッグ「ポケットモンスター旅立ちの3匹」でゲットしたチコリータのフィギュアを入れてみたところ、台座ごとすっぽり入りました。





フィギュアを入れた状態で握ると以下のような感じ。





台座を外してチコリータだけ入れたらまっすぐ入りました。





そのほか、手元にあるさまざまなグッズを入れてみました。「ポケモンキッズ パルデア地方編」のホゲータを入れてみたところ、わずかにサイズが合わずカバーが閉まりませんでした。空洞のエリアはかなり小さめなほか、カバー部分は握りやすいように丸っこくなっているため、高さや幅は入りそうでもカバーが閉まらないケースが多々あります。公式ページによると、「直方体で幅2.5cm×高さ2.5cm×奥行き1.6cm」のものなら問題なく収まるとのこと。





缶バッジでも大きめのものや中サイズでもうまく入りませんでした。より小型の缶バッジを用意する必要がありそう。





ラバーストラップも比較的小型のものを入れてみましたが惜しくも失敗。





ガチャガチャのキーホルダーはカバー内に収まりましたが、立てて飾るタイプのものではなかったため倒れてしまいました。別途立てるための工夫があるとよさそうです。





ペットボトル飲料についてきた小さなフィギュアは、わずかに脚が浮いてしまいましたがいい感じに収めることができました。400-MAWB217BKを「推し活マウス」として使う場合には、ガチャガチャや食玩などの小さいフィギュアやミニチュア、小型の缶バッジなどを用意するのがオススメです。





サンワダイレクトの「推し活マウス 400-MAWB217BK」はサンワダイレクトの公式ストア価格で税込4980円。Amazon.co.jpでも同じ価格で取り扱われていました。



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また、「推し活マウス 400-MAWB217BK」は以下のプレゼント記事からもゲットできます。



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