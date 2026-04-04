2026年04月04日 12時00分 ソフトウェア

無料・高速・多機能でクロスプラットフォーム対応のターミナルエミュレータ「Ghostty」が魅力的な理由



HashiCorpの共同創設者である Mitchell Hashimoto氏が開発した高速かつ機能豊富な次世代ターミナルエミュレーターであるGhosttyは、ターミナルの速度と操作性を重視するエンジニアを中心に高い支持を集めています。Ghosttyの魅力とはどういうものなのか、一般的な評価に加えてHashimoto氏の見解を通じて人気の理由を確認していきます。



Ghostty

https://ghostty.org/





◆一般的な評価

Ghosttyは特にNeoVimユーザーやAIコーダーの間に愛好家が多いことが知られています。愛好家がGhosttyを推すメリットとして考えられるのはターミナルの速さや操作性ですが、さらに深掘りすると以下の点が挙げられます。



・高パフォーマンス：Zig言語で開発されているため軽量かつ高速に動作し、さらにGPUアクセラレーションを活用することにより描画の遅延が最小限に抑えられている

・設定の簡単さ：設定ファイルが非常に分かりやすくかつ複雑なカスタマイズなしで利用できる

・ネイティブデザイン：macOSやLinuxのプラットフォームに最適化されたネイティブなデザインを採用しているため使用上の違和感がない

・モダンな機能：ターミナル内での画像表示・Appleショートカットとの連携・画面分割などモダンな機能を採用している



◆Hashimoto氏の見解

Ghosttyバージョン1.3のリリースを目前に控えた2026年3月1日にソーシャルニュースサイトのHacker NewsにHashimoto氏が投稿し、開発者自らGhosttyの特徴について見解を述べていました。



I'm the original creator of Ghostty. It's been a few years now! I don't know why... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47207472



・libghosttyエコシステム

Ghosttyの中核を担うlibghosttyはGhostty以外のターミナルプロジェクトでも利用されることを想定した中核コンポーネントであり、libghosttyによって形成されるエコシステムこそがGhosttyの将来を背負う存在であるとHashimoto氏は考えています。つまり、共有された安定かつ高性能なコア基盤上に多様なターミナルエミュレータのエコシステムを構築することがプロジェクトの目標であるということです。実際のところ既に多くのアプリがlibghosttyを利用して構築されており、Hashimoto氏の展望を裏付けています。Hashimoto氏の予測によると2027年の中盤にはGhostty自体のユーザー数を大きく上回るユーザーがlibghostty経由でGhosttyにアクセスするものとされており、libghosttyエコシステムからのフィードバックが結果的にGhosttyの安定性を向上させるであろうという期待が寄せられています。



・Ghosttyアプリケーションの現状と今後の展開

アプリケーションとしてのGhosttyは着実に成長を続けており、2026年3月にリリースされたバージョン1.3ではスクロールバック全体の検索機能やネイティブスクロールバーといった重要な機能が実装された他、様々なGUI機能・VT機能の強化が行われました。結果としてmacOS向けのGhosttyは毎週約100万ダウンロードを記録しています(Linux版のダウンロード数は不明)。Ghostty自体にはテレメトリ機能はないもののサードパーティのTUIアプリケーションのテレメトリデータを調査した結果から、特に新しいTUIユーザーの間でGhosttyが最大のユーザーベースとなっている可能性が示唆されています。調査結果を受けて今後も改善を続けていく必要があるとHashimoto氏は言及しています。





・非営利団体による支援

2026年3月の時点でGhosttyは非営利団体によって支援されており、4名のコントリビューター(貢献者)と契約を締結して報酬を支払える体制になりました。Ghosttyプロジェクトの財政はオンラインで完全に公開・透明化されていますが、Ghosttyを非営利に保ちHashimoto氏への依存度を徐々に下げていくためには必要な措置であるとのこと。



・ターミナルエミュレータの復権

Claude CodeのようなAIコーディングツールの台頭によりターミナルの利用が再び増加している状況をHashimoto氏は「面白い」と表現しています。何しろ数年前にはターミナル利用が増加するとは予想もできなかった上に、最大のターミナルユーザーとなっている最先端のAIコーディング企業と定期的に会話するようになるとは思ってもいなかったそうです。



・Zigによる開発

Zig言語でのGhostty開発は「非常に良い」経験であったとHashimoto氏は評価しています。Zigのメジャーバージョンアップに伴う言語仕様変更は負担になることもある一方で、例えばバージョン0.15の変更点であるstd.Io.Writerのオーバーホールのような有益なAPI変更もあるため十分な価値があったと述べています。またバージョンアップに伴う負担についてもLLMのエージェントを活用することであまり苦痛にならなかったと語っています。Zig言語を使用する上で最大の懸念事項はコントリビューター不足でしたが、システムプログラミングの経験がある人であれば学習が比較的容易である上に多くの人々がZig言語の使用に意欲的であったため、大きな問題にはならなかったとのことです。