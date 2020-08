2020年08月20日 11時17分 ネットサービス

Facebookが陰謀論者集団QAnon関連グループを790件以上削除、ANTIFAも追放へ

by Marc Nozell



Facebookが2020年8月19日に、コンテンツポリシーの拡張を行い、暴力的な組織をプラットフォーム上で形成することを禁止したと発表しました。さらにFacebokはコンテンツポリシーの拡張に伴い、アメリカの極右陰謀論者集団「QAnon」関係のグループやページ、広告を大量に削除したことを明らかにしています。



An Update to How We Address Movements and Organizations Tied to Violence - About Facebook

https://about.fb.com/news/2020/08/addressing-movements-and-organizations-tied-to-violence/



QAnonはインターネット掲示板の書き込みに端を発する保守的陰謀論やその支持層のことで、陰謀論やそれに基づくフェイクニュースをSNS上で積極的に拡散することが問題視されています。QAnonはトランプ大統領支持者に多く、トランプ大統領もQAnonを「QAnonが私を支持してくれていることは知っている。QAnonは国を愛する者たちだ」と述べています。



29) A reporter finally asked POTUS about Qanon.

Here's his answer. pic.twitter.com/GX5WzwM8UP — Praying Medic (@prayingmedic) August 19, 2020



しかし、TwitterはQAnonに対して強硬姿勢を見せており、QAnonに関連する7000件ものアカウントを永久停止処分にしたことが2020年7月に報じられました。



Twitterが陰謀論を広める「QAnon」関連アカウント7000件を永久停止 - GIGAZINE





そして、FacebookにもQAnonに関連するアカウントが多数存在することが内部調査によって判明しており、FacebookはQAnonを積極的に排除する姿勢を見せていました。



Facebookには数百万人規模の極右陰謀論支持者「QAnon」のコミュニティが存在するとの調査結果 - GIGAZINE





Facebookは「暴力を直接組織化しているわけではないが、暴力行為を賛美したり、武器の所持や使用を示唆したり、暴力的な行動パターンを取るフォロワーをいることを示すような動きが増えています」と説明し、「私たちは 『危険な人物および団体』 ポリシーを拡張し、公共の安全に重大なリスクがあることを示しながらも、危険な組織として指定され、私たちのプラットフォーム上での存在を禁止する厳しい基準を満たしていない組織や運動に対処することにしました」と述べました。



そして、今後は対象となる集団や個人に以下の措置を行うと発表しました。

・Facebookから削除

・おすすめ機能から排除

・ニュースフィードのランキングを下げる

・ハッシュタグやタイトルの検索システムから排除

・ハッシュタグの削除

・広告や収益化ツールの使用禁止

・資金調達や募金活動の禁止



Facebookは「抗議活動の中で暴力行為を支持するオフラインのアナキスト集団、米国に拠点を置く民兵組織、QAnonに結びつけられたFacebookページ、グループ、Instagramアカウントに対して行動を起こしています」とコメント。記事作成時点ですでに790以上のグループと100ページ、1500件の広告を削除し、FacebookとInstagramで300種類以上のハッシュタグをブロックしたことを報告しています。また、ANTIFAを名乗る者を含む民兵組織や暴動の先導者については、980以上のグループと520ページ、160件の広告を削除し、Instagramでは1400種類以上のハッシュタグを削除したとのこと。





Facebookは「私たちは、偽のアカウント、嫌がらせ、ヘイトスピーチ、暴力を扇動するものを含む、私たちのポリシーに違反するこれらの動きからコンテンツを削除します。また、暴力や身体的危害を与える恐れがなくても、第三者のファクトチェッカーによって虚偽と評価されたフェイクニュースは、多くの人々が見ることができるように制限されます。また、危険な個人や組織に該当する非国家的な行為者やグループは、当社のプラットフォームから追放されます」と宣言しました。