社員の一斉ストライキ・広告主のボイコット・独占禁止法調査など数々の問題に直面したFacebookのCEOは何を考えているのか？を示す音声が流出

Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOが「政治的発言のファクトチェックを行うべきでない」と2020年5月に発言したことをきっかけに、Facebookは大手企業から広告ボイコットにあい、人権・公民権監査レポートに「ひどい前例を作り出した」と書かれ、独占禁止法違反で調査されるなど、数々のニュースが報じられています。従業員からの強い反発も報じられるFacebookのあり方についてザッカーバーグCEOはどう考えているのか、実際の社員ミーティングの音声を、ニュースメディアThe Vergeが入手し公開しています。



Facebook leaks show Mark Zuckerberg defending his decisions to angry employees

https://www.theverge.com/21444203/facebook-leaked-audio-zuckerberg-trump-pandemic-blm



The Vergeは2020年5月から8月の間にFacebookの従業員の間で行われた会議の音声複数と、数十の社内投稿&スクリーンショットを入手したとのこと。さまざまな決断や慣行について批判を浴びるFacebookですが、ザッカーバーグCEOは社内の質問に対してどう答えているのか、その音声から判明しています。





2020年5月25日、黒人男性のジョージ・フロイド氏が警官の不当な暴力により死亡しました。この事件を受けてアメリカ全土にわたる抗議行動が活発になり、一部では暴徒化した人々により放火や略奪が起こりました。



これに対しトランプ大統領が「when the looting starts, the shooting starts(略奪が起きた場合、銃撃が始まる)」と投稿したため、Twitterは「暴力の賛美についてのTwitterルールに違反しています」というラベルを付けましたが、ザッカーバーグCEOはTwitterとは逆に「民間企業は『真実の決定者』になるべきではない」と述べ、ファクトチェックに反対の意を示しました。



トランプ大統領はザッカーバーグCEOの考えを取り上げ、「Twitterはオバマを批判したか?」とTwitterに投稿しました。



.@Facebook CEO Mark Zuckerberg is today criticizing Twitter. “We have a different policy than Twitter on this. I believe strongly that Facebook shouldn’t be the arbiter of truth of everything that people say online.” Did Twitter criticize Obama for his “you can keep your Dr.”?