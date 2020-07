2020年07月09日 12時30分 ネットサービス

Facebookの人権・公民権の監査レポートで「Facebookはひどい前例を作り出した」との酷評



Facebookについて人権・公民権の専門家が2年にわたって調査した公民権監査レポートが2020年7月8日付で公開されました。Facebookはトランプ大統領の投稿をめぐって非難され、広告主らによるボイコットにまで発展していますが、独立した監査でもその問題点が指摘されました。



Civil-Rights-Audit-Final-Report.pdf

(PDFファイル)https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/07/Civil-Rights-Audit-Final-Report.pdf



Making Progress on Civil Rights – But Still a Long Way to Go - About Facebook

https://about.fb.com/news/2020/07/civil-rights-audit-report/





ローラ・マーフィー氏とミーガン・カカセ氏は人権・公民権の専門家として、過去2年間にわたるFacebookの慣行・プロセスについて評価を行いました。Facebookはトランプ大統領による暴力示唆の投稿をラベル付け・削除といった方法を取らずにそのまま公開し続けており、「ヘイトを増幅させる」と、プラットフォームとしてのあり方に疑問が投げかけられています。



監査レポートでは以下の内容が指摘されたと、Facebookは発表しています。





・Facebookは公民権問題を監督するためのチームやプロセスを拡大する必要がある。具体的には、社内に公民権の専門家を置き、ポリシーやプロダクト制作に公民権問題を組み込む方法が挙げられる。



・Facebookは有権者抑圧やヘイトについて多くの取り組みを行うべきである。Facebookの有権者抑圧ポリシーは改善されているものの、特にトランプ大統領の郵送投票に関する最近の声明に関して、解釈が狭すぎる。Facebookは、ヘイトが特定のコミュニティをターゲットにする方法を理解し、潜在的傾向・ポリシーギャップ・執行上の問題について対処しなければならない。



・直近に起こったトランプ大統領の投稿に関する問題で、Facebookは「表現の自由」と「差別をなくすことの重要さ」でバランスが取れていない。監査人はFacebookの「政治家についてファクトチェックをしない」というポリシーに賛同しておらず、ファクトチェックをしない状態だと権力を持つ人の声がより大きくなってしまうと考えている。



・総合して、監査人はFacebookがより包括的で多様な文化を作るべきだと考えている。それによりFacebookはポリシーあるいはプロダクト制作における意志決定を改善できる。



ただし、レポートは全部で89ページあり、上記以外の内容についても言及されています。各メディアは監査レポートについて以下のように報じています。



ロイターは「トランプ大統領の投稿を許可するFacebookの決定は、Facebookが有権者抑圧のために兵器化されることを許すひどい前例を作り出した」「公民権コミュニティの多くは、何年もかけて同社に対し、平等を推進し、差別と戦い、表現の自由を保護するよう訴えてきましたがためにもっと努力するよう働きかけてきたが、落胆し、いらだち、怒りを感じている」というレポートの文章を引用。



'Weaponized' Facebook fails to protect civil rights, audit says - Reuters

https://uk.reuters.com/article/us-facebook-rights-audit/weaponized-facebook-fails-to-protect-civil-rights-audit-says-idUKKBN2491CC





Engadgetは「Facebookがヘイトスピーチと公民権についての意志決定で監査に失敗」という見出しで、Facebookがヘイトスピーチと表現の自由のバランスで失敗したことを伝えています。



Facebook fails its own audit over civil rights and hate speech decisions | Engadget

https://www.engadget.com/facebook-audit-civil-rights-hate-speech-134739868.html





VICEも同様の見出しで、「Facebookの決定はきたる大統領選に混乱と有権者の抑圧をもたらす」という懸念を示しました。



Facebook Just Failed Its First Ever Civil Rights Audit

https://www.vice.com/en_us/article/akz7qa/facebook-finally-agreed-to-a-civil-rights-audit-and-surprise-surprise-it-failed





GIZMODOは「公民権監査はFacebookが全てを悪化させていると発見」という見出し。Facebookが弱い立場にあるユーザーの懸念を無視しているだけでなく、同社の選択が「公民権の重大な失敗」を引き起こしている点を指摘しました。



Civil Rights Audit Finds Facebook Is Making Everything Worse

https://gizmodo.com/independent-civil-rights-audit-finds-facebook-is-making-1844306451





POLITICOはレポートにより、Facebookを批判しボイコットを行う流れがさらに強くなるだろうと指摘。



Civil rights auditors hammer Facebook for putting political speech above all else - POLITICO

https://www.politico.com/news/2020/07/08/auditors-facebook-civil-rights-policies-352300





ZDNetは小見出しで「Facebookが公民権問題を収めるのに『まだ長い道のりがある』ということを認めた」としています。



Civil rights auditors slam Facebook stance on Trump, voter suppression | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/civil-rights-auditors-slam-facebook-stance-on-trump-voter-suppression/





他と少し違うのがVentureBeatで、レポートの中でも、特にFacebookのAIにおけるアルゴリズムのバイアスについて言及。レポートの中で「AIは客観的・科学的・正確であると表現されますが、多くの場合、そうではありません」と述べられている点を引用し、AIが差別や偏見を助長する危険性があることから、Facebookがアルゴリズムの中の偏見・差別を検知する仕組みが必須だと監査人が報告した点を強調しました。



Facebook civil rights audit urges 'mandatory' algorithmic bias detection | VentureBeat

https://venturebeat.com/2020/07/08/facebook-civil-rights-audit-urges-mandatory-algorithmic-bias-detection/