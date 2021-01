2021年01月26日 10時40分 ネットサービス

Facebookが政治広告のデータを研究者に提供するよう方針転換



Facebookは研究目的で開発された「政治広告を可視化するツール」を2020年に禁止しましたが、新たに2021年2月1日から、Facebookの政治広告に利用されるターゲティングデータを研究者らに向けて提供することを発表しました。



Increasing Transparency Around US 2020 Elections Ads - About Facebook

https://about.fb.com/news/2021/01/increasing-transparency-around-us-2020-elections-ads/





Facebook gives researchers targeting data on 1.3m political ads - Protocol — The people, power and politics of tech

https://www.protocol.com/facebook-1-3-political-ads



2021年1月25日付けで、Facebookが「2020年アメリカ選挙広告にまつわる透明性の向上」という記事を公開しました。記事の中でFacebookは2021年2月1日に「Facebook Open Research&Transparency(FORT)」というプラットフォームを公開すると発表。FORTを使うと選挙や政治に関する130万以上の社会問題についてのターゲティングのデータを使用できるようになるとのこと。FORTに含まれる広告データは2020年8月3日から11月3日までの3カ月間に掲載されたものとなっています。



Academic Resources - Facebook Research

https://research.fb.com/data/#facebook-open-research-and-transparency





一方で、Facebookの発表に対しては、非営利団体のThe Citizensが運営するThe Real Facebook Oversight Boardが「あなたがシャットダウンするまで、ニューヨーク大学があなたのために同じことをしていました」と投稿。





これはニューヨーク大学が開発したFacebook広告の可視化ツール「Ad Observer」をFacebookが2020年10月に禁止したことを指摘しています。この際、Facebookは研究者らに「11月30日までにAd Observerが無効にされなかった場合はさらなるアクションをとる」と伝え、ジャーナリストや弁護士から大きな非難を浴びました。



Facebookが「政治広告の可視化を図る研究ツール」を削除するよう研究者に要求 - GIGAZINE





なお、Facebookの発表によると、2月1日からはFacebookの選挙ページで、「2020年に各候補者が広告にどれだけお金を割いていたか」という情報も公開される予定とのことです。