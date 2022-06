「Firefox 102」がURLのトラッキング用パラメーターを切り取ってくれる機能を搭載、有効にする方法は？

2022年6月28日に、Firefox 102の正式版が リリースされました 。このFirefoxには、個人情報を追跡するためにURLにつけられた余分な文字列を自動的に切り取ってくれる機能があるとのことで、IT系ニュースサイトのBleepingComputerがその使い方を解説しています。 New Firefox privacy feature strips URLs of tracking parameters https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-firefox-privacy-feature-strips-urls-of-tracking-parameters/ 多くのSNSなどでは、リンクがクリックされたかどうかなどを追跡するために、URLに クエリパラメーター をつけています。例えば、Facebookの投稿や広告のURLは「https://www.example.com/?fbclid=IwAR4HesRZLT-fxhhh3nZ7WKsOpaiFzsg4nH0K4WLRHw1h467GdRjaLilWbLs」のようになることがありますが、この「fbclid」以下の文字列がクエリパラメーターにあたります。 Firefox 102では、リンクをクリックしたりアドレスバーに入力したりして開く際に、クエリパラメーターを自動的に削除してくれる新機能である「クエリパラメーター除去機能」が追加されたとのこと。 この機能の挙動をテストするためにBleepingComputerが作った テストページ が以下。まず、機能が無効な状態のFirefoxで、クエリパラメーターがくっついた「https://example.com/?fbclid=12」というテスト用のURLをクリックすると……

2022年06月30日 10時55分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

