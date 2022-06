仮想通貨の急落で北朝鮮の保有分も価値が半分以下になり武器開発計画に影響が出るとの指摘

仮想通貨の価格が急落した影響により、仮想通貨を資金源の1つとする北朝鮮が大きな打撃を受けた可能性が指摘されています。北朝鮮は複数回に及ぶハッキングで仮想通貨を盗んでいると考えられていますが、北朝鮮が所有する仮想通貨の価値は1年間で半分以下になったと想定されます。 Crypto crash threatens North Korea's stolen funds as it ramps up weapons tests | Reuters https://www.reuters.com/technology/crypto-crash-threatens-north-koreas-stolen-funds-it-ramps-up-weapons-tests-2022-06-28/ 2022年5月頃から6月にかけて、ビットコインを含む主要な仮想通貨がさまざまな 要因 により大幅に価格を低下させ、投資家らに大きな痛手を与えました。この影響は仮想通貨だけでなく、仮想通貨による商品取引を行うことを決めた企業などにも及んでおり、これらの株価が一時低下するなど、経済全体に爪痕を残しました。 アメリカのブロックチェーン分析企業であるChainalysisによると、仮想通貨を資金源の1つとしている北朝鮮も同様に影響を受けた可能性があるとのこと。北朝鮮が保有するロンダリングされていない仮想通貨を以前から監視していたChainalysisは、2022年初頭に1億7000万ドル(約232億円)の価値があった仮想通貨が、半年で6500万ドル(約89億円)にまで下がったと報告しました。

2022年06月30日 10時54分00秒 in Posted by log1p_kr

