北朝鮮のハッカー集団による仮想通貨の盗難が年々増加＆手口も悪化している

北朝鮮からのサイバー攻撃は増加の一途をたどっており、2021年は4億ドル(約460億円)規模の仮想通貨取引所や投資会社に対して少なくとも7回の攻撃が北朝鮮から行われたとのこと。北朝鮮が行ったハッキングによる被害額も40%増えたそうです。そんな北朝鮮のハッカー集団によって盗まれた仮想通貨を追跡調査した結果を、ブロックチェーンに関するデータや分析を提供する調査企業・ Chainalysis が発表しています。 North Korean Hackers Have Prolific Year as Their Unlaundered Cryptocurrency Holdings Reach All-time High - Chainalysis https://blog.chainalysis.com/reports/north-korean-hackers-have-prolific-year-as-their-total-unlaundered-cryptocurrency-holdings-reach-all-time-high/ 以下のグラフは、北朝鮮によって盗まれた仮想通貨の内訳を示しています。ビットコイン(赤色)は全体の4分の1未満で、ビットコインの割合は年々減少しています。対照的に、イーサリアム(黄色)は年々増加しており、2021年に盗まれた仮想通貨の58%がイーサリアムでした。また、イーサリアムのトークン規格である ERC-20 (緑)やビットコイン・イーサリアム以外の仮想通貨(青)が盗まれるケースも増えています。

2022年01月17日 12時45分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.