暗号資産でのマネーロンダリングの半分以上がたった270個のアドレスによるものだと判明

暗号資産の不正使用を追跡している調査会社のChainalysisが、「不正行為に関連した取引に用いられる暗号資産の55%は、わずか270個のアドレスに送られている」と発表しました。このことから、サイバー犯罪者によるマネーロンダリングはごく少数の経路に集中して行われているという実態が浮き彫りになっていると、Chainalysisは指摘しています。 Chainalysis Blog | 270 Service Deposit Addresses Drive 55% of Money Laundering in Cryptocurrency https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-money-laundering-2021 Chainalysisは2021年1月19日に、2020年に行われた暗号資産がらみの犯罪の概況を報告した大規模な調査資料を 発表 しました。このレポートにより、暗号資産に関連する犯罪は全体としては縮小傾向にあるものの、「サイバー犯罪者が2020年に稼いだ暗号資産は少なくとも367億円に上る」など、依然として暗号資産が犯罪に悪用されている現状があることが判明しています。 サイバー犯罪者は2020年だけで少なくとも367億円の暗号資産を稼いだとの報告 - GIGAZINE

2021年02月16日 11時18分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

