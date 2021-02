Androidの父が立ち上げたスマホブランド「Essential」を新興企業が購入

・関連記事

「Androidの生みの親」が送り出す次のスマートフォン「Essential Phone」は360度カメラを着脱可能なハイエンド端末 - GIGAZINE



「Androidの生みの親」開発の「Essential Phone 2」が販売中止との報道、理由はメーカー企業の身売りか? - GIGAZINE



Androidの生みの親アンディ・ルービンがリモコンっぽい全く新しいスマホ「GEM」の画像を公開 - GIGAZINE



「Androidの生みの親」アンディ・ルービン氏が新世代スマホを開発する「Essential」が閉鎖へ - GIGAZINE



Nexus 5キラーとの呼び声高い新スマホ「OnePlus One」が正式発表される - GIGAZINE



Android最速の呼び声高いOnePlusの旗艦スマホ「OnePlus 6」レビュー、Snapdragon845+8GBメモリの端末の性能は? - GIGAZINE

2021年02月16日 11時21分00秒 in モバイル, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.