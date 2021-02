2021年02月16日 11時25分 ネットサービス

Microsoftのクラウドゲームサービス「xCloud」ブラウザ版のテストがスタート、iOS端末でもプレイ可能に



Microsoftが提供を予定している、いつでもどこでもゲームのプレイを可能にするクラウドゲームサービスxCloud」のブラウザ版のテストが始まっていると報じられています。IT系ニュースサイトのThe Vergeは実際にxCloudのブラウザ版を利用している様子を収めたスクリーンショットを公開しています。



Here’s a first look at Microsoft’s xCloud for the web - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/15/22283739/microsoft-xcloud-web-screenshots-cloud-gaming-streaming-browser-features



xCloud Xbox game streaming shown off on the web, and its preview is coming soon | Windows Central

https://www.windowscentral.com/xcloud-xbox-game-shown-off-web



実際にウェブブラウザ上で動作するxCloudの画面はこんな感じ。





xCloudのブラウザ版は、ウェブブラウザからゲームを起動することができます。ただし、xCloudのブラウザ版を利用するには、Microsoftの月額有料のゲーム配信サービス「Xbox Game PassUltimate」への登録が必要になるとのこと。





ブラウザ版がサポートされることで、xCloudはより多くのプラットフォームとデバイスで遊ぶことが可能になります。Appleはクラウドゲームサービスが独自のアプリでサービスを提供することは「App Storeのガイドラインに違反することとなる」としていますが、xCloudはiOS向けアプリではなくブラウザからアクセスすることでサービスを利用することができるため、AppleデバイスからでもxCloudをプレイできる可能性があります。

AppleがProject xCloudやStadiaといったクラウドゲームサービスはApp Storeのガイドラインに違反しているためiOSでは動作しないと発表 - GIGAZINE





なお、The Vergeによれば、xCloudのブラウザ版は記事作成時点で、Google ChromeやMicrosoft EdgeなどのChromiumブラウザ限定で動作するとのことです。