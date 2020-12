2020年12月17日 10時17分 ゲーム

ついにiPhoneでもGoogleのクラウドゲームサービス「Stadia」が利用可能に



Googleのクラウドゲームサービスである「Stadia」は、2019年11月にサービススタートしました。それから1年以上が経過した2020年12月、ついにStadiaがiPhoneやiPadといったApple端末もサポートします。



Stadia comes to the iPhone and iPad with new iOS beta - The Verge

https://www.theverge.com/2020/12/16/22176273/google-stadia-ios-beta-live-now-mobile-safari-iphone-ipad-cloud-gaming



Apple端末であるiPhoneやiPadは多くのユーザーを抱えているため、多くのアプリ開発者にとってiOSやiPadOS向けのアプリ開発は魅力的なものです。Googleも独自のクラウドゲームサービスであるStadiaのユーザー数を増やすために、iPhone向けにStadiaアプリをリリースすることを目指してきました。





しかし、AppleはStadiaなどのクラウドゲームサービスはApp Storeのガイドラインに違反するものとなるため配信することはできないと発表。クラウドゲームサービスの専用アプリをApp Storeで配信できない理由は、「クラウドゲームサービス上で配信されるゲームタイトルの審査をApp Store側が個別に行うことができないため」とAppleは説明しました。



AppleがProject xCloudやStadiaといったクラウドゲームサービスはApp Storeのガイドラインに違反しているためiOSでは動作しないと発表 - GIGAZINE





このような状況に対応するため、NVIDIAのクラウドゲームサービスである「GeForce NOW」は専用アプリではなくウェブブラウザからアクセスしてゲームをプレイすることで、App Storeのガイドラインを回避。これによりiPhoneユーザー向けにクラウドゲームサービスを提供することに成功しています。



iPhoneがNVIDIAのクラウドゲーム「GeForce NOW」に対応、「フォートナイト」が復活へ - GIGAZINE





StadiaもGeForce NOWと同じように、Apple純正のブラウザであるSafariからアクセスして使用するブラウザ版のサービスを提供します。海外メディアのThe VergeはiOSおよびiPadOS向けにリリースされたブラウザ版Stadiaのベータ版について、「このアクセシビリティがStadiaの今後の成長の鍵となる可能性があります」と記しています。



Stadiaはサービス開始当初にそのパフォーマンスを「荒削り」と批評されましたが、サービス開始から1年が経過してその状況は「大きく変化している」とThe Verge。Stadiaはライバルサービスよりも無料利用枠が広く、無料でプレイできるタイトルも用意されており、サイバーパンク2077やアサシン クリード ヴァルハラといった人気タイトルも提供されています。そのため、StadiaがiPhoneをサポートすることで「Stadiaの勢いが増す可能性」をThe Vergeは指摘しているわけです。



また、The Vergeは「iPad ProとiPhone 11 Proでブラウザ版Stadiaベータ版からサイバーパンク2077をプレイしたところ、非常に上手く動作しました」「特にサイバーパンク2077をiPad Proでプレイするとかなり一貫性のある堅実な体験が可能で、場合によってはゲームプレイ中に何度もクラッシュするPlayStation 5版よりも優れたパフォーマンスでした」とも記しています。





なお、The Vergeは「Stadiaにはモバイルプレイヤー向けの優れたゲームがそれほど多くないという点には注意が必要です」「Nintendo Switch向けタイトルのようなグラフィックをあまり使用しないゲームをStadiaがサポートし始めた場合、Stadiaはより競争力の高いプラットフォームになる可能性があります」と記し、Stadiaの今後に期待を寄せています。