Microsoftが2023年にクラウドゲーミング用のデバイスを発売するとの報道



Microsoftはクラウドゲームサービスの「Xbox Cloud Gaming」をベータ版として提供しており、同サービスを使えばゲーム機やハイスペックなPCを用意しなくてもさまざまなゲームをプレイ可能です。そんなXbox Cloud Gamingをプレイするための「クラウドゲーミングデバイス」をMicrosoftが計画中であると報じられています。



MicrosoftはあらゆるデバイスからXboxのゲームをプレイできるようにすることを目指しており、これを実現するためにクラウドストリーミングでXboxのゲームをプレイできるようにするサービス・Xbox Cloud Gamingを提供しています。2022年5月には、基本プレイ無料のフォートナイトをXbox Cloud Gamingに追加し、高価なゲーム機を購入しなくても完全無料でブラウザ上から人気ゲームをプレイすることが可能になりました。



VentureBeatの報道によると、Microsoftは今後12カ月以内にXbox Cloud Gamingをプレイするための専用クラウドゲーミングデバイスをリリースする予定であるとのこと。Xbox Cloud Gamingではサーバー上でゲーム関連の処理を実行し、ユーザーの利用する端末に映像を配信するので、デバイスにはゲーム関連の処理を実行する高性能チップを搭載する必要がありません。このため、MicrosoftのクラウドゲーミングデバイスはAmazon Fire TV Stickのような小型デバイスになる模様。



報道によると、ユーザーはXbox Game Pass Ultimateを介してゲームライブラリにアクセスできるようになるだけでなく、映画やテレビの視聴サービスにもアクセス可能となります。





さらに、MicrosoftはSamsungと緊密なパートナーシップ結びながら、同社のスマートテレビ向けにXbox Cloud Gamingアプリの開発にも尽力している模様。このSamsungスマートテレビ向けのXbox Cloud Gamingアプリも、今後12カ月以内にリリースされるとVentureBeatは報じています。