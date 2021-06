2021年06月11日 11時20分 ゲーム

Microsoftが「ゲーム機がなくてもテレビでゲームを遊べるXboxアプリ」「クラウドゲーミング専用デバイス」を開発中





Microsoftがテレビのメーカーと協力して、Xboxアプリをテレビで利用できるようにする予定であることを明らかにしました。Microsoftはクラウドゲーミングサービス「xCloud」の技術を応用して「Xbox Game Pass」をテレビに導入することを計画しており、アプリだけではなくxCloud専用のストリーミングデバイスも開発中だとのことです。



Bringing the Joy and Community of Gaming to Everyone - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2021/06/10/whats-next-for-gaming-highlights/



Microsoft announces Xbox TV app and its own xCloud streaming stick - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/10/22527420/microsoft-xbox-tv-app-streaming-stick-xcloud



MicrosoftはXboxの今後の展開について、「Microsoftは世界中のテレビメーカーと協力しており、インターネットに接続されたテレビにXbox Game Passの体験を直接組み込むことを目指しています。つまり、必要なのはコントローラーだけです」と述べています。



さらにMicrosoftは、「通信事業者と協力して、『Xbox All Access』のような新しい購入モデルに取り組んでいます。これは、ユーザーがゲームの代金を前払いするのではなく、ゲーム機とGame Passの両方を低価格の月額料金で購入できるというものです」「ゲーム機を全く必要とせずに、あらゆるテレビやモニターでゲームが遊べるように、クラウドゲーミングのための独自のストリーミングデバイスを開発中です」と発表。加えて、2021年後半にはオーストラリア・ブラジル・メキシコと共に日本でもXbox Game Pass Ultimateのクラウドゲーミングサービスがリリースされることも明らかにしました。





今回公式に発表された内容の一部は、すでにXbox部門のチーフであるフィル・スペンサー氏が、2020年11月に行われたIT系ニュースサイト・The Vergeのインタビューの中で言及していました。スペンサー氏はXboxアプリがテレビに搭載される可能性に触れ、「おそらく12カ月以内には(Xboxアプリを)目にすることとなるでしょう」とコメントしています。



さらに、スペンサー氏は「テレビやモニターに接続できるスタンドアローンなストリーミングデバイスも開発中です。インターネット接続さえしっかりしていれば、Xboxエクスペリエンスをストリーミングできます」と、ストリーミングデバイスの存在を示唆していました。





また、Microsoftはサブスクリプションサービスとクラウドゲーミングを軸としたゲームプラットフォーム戦略を展開すると発表。すでに世界中で23を超えるゲームスタジオがXbox用ゲームタイトルを開発しており、四半期ごとに少なくとも1つの自社タイトルをXbox Game Passでリリースすることを目標にしていると述べました。



Microsoftのサティア・ナデラCEOは、2021年6月10日に公開されたスペンサー氏との対談の中で、「企業として、Microsoftはゲームに全力を注いでいます。私たちは、Microsoftがゲームを民主化しインタラクティブなエンターテインメントの未来を定義する上で主導的な役割を果たせると信じています」と発言し、クラウドコンピューティングの第一線を走るMicrosoftのクラウド技術を惜しみなくゲームに応用していくことをアピールしています。





Microsoftは「Xboxチームは目標を達成するのが容易ではないことを知っており、まだまだ時間はかかります。しかし、世界的な規模、技術革新の巨大な源泉、資金、そしてゲームの喜びとコミュニティをすべての人にもたらすために必要な、数十年に及ぶビデオゲームの大いなる遺産をもたらすことができるのは、Microsoftだけだとスペンサー氏は信じているのです」と述べました。