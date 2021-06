2021年06月11日 11時26分 映画

「指輪物語」の劇場アニメ「The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim」の制作が決定、監督は「攻殻機動隊 S.A.C.」の神山健治



by Thomas Hawk



アメリカの映画会社のニュー・ライン・シネマとワーナー・ブラザース・アニメーションが、J・R・R・トールキンのファンタジー小説「指輪物語」を題材とした劇場アニメ「The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim」の制作を発表しました。監督は、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」などで知られる神山健治が務めます。



'Lord of the Rings' Anime Feature Coming From New Line Cinema - Variety

https://variety.com/2021/film/news/lord-of-the-rings-anime-the-war-of-the-rohirrim-new-line-cinema-warner-bros-animation-1234993740/



A Lord of the Rings anime movie is headed to theaters - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/10/22528387/lord-of-the-rings-anime-feature-film-war-of-the-rohirrim



New Lord of the Rings animated movie War of the Rohirrim headed to theaters - Polygon

https://www.polygon.com/movies/22528048/lord-of-the-rings-war-of-the-rohirrim-animated-movie



映画「ロード・オブ・ザ・リング」三部作を手がけたニュー・ライン・シネマが、ワーナー・ブラザース・アニメーションと合同で、オリジナル劇場アニメ「The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim」を制作すると発表しました。



本作は、「ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔」の舞台となった要塞・角笛城にまつわる武勇伝を描いた作品。公式発表によると、ストーリーは「中つ国で最も伝説的な人物の一人であるローハンの強大な王、槌手王ヘルムの人生と血塗られた時代を掘り下げる」ものになるとのこと。時代背景は、映画「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズから約260年前に設定されています。





制作は、テレビアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」やフル3DCGアニメ「ULTRAMAN」などで知られる神山健治の監督のもと、Netflixのファンタジードラマ「ダーククリスタル: エイジ・オブ・レジスタンス」でタッグを組んだジェフリー・アディスとウィル・マシューズが脚本を担当します。また、映画「ロード・オブ・ザ・リング」でシナリオに携わったフィリッパ・ボイエンスも脚本に参加するとのことです。





ニュー・ライン・シネマのリチャード・ブレナー社長は発表の中で「ファンがよく知るとおり、ヘルム峡谷は偉大な戦いの舞台としてすでに映像化されています。しかし、才気あふれる神山健治監督や映画版にも携わったクリエイターが多数参加することで、世界中の観客が中つ国の豊かで奇想天外なサーガを体感できる新しい作品が生まれるかと思うと、これ以上ないほどワクワクします」とコメント。また、ワーナー・ブラザース・アニメーションのサム・レジスター社長は「本作は、J・R・R・トールキンの世界を、これまでにない壮大なスケールで描くものになるでしょう」と話しました。



ワーナー・ブラザースは、本作を全世界に配給する予定だとしていますが、記事作成時点では映画の公開予定や出演者などの詳細は不明です。