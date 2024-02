2024年02月16日 10時40分 ゲーム

Microsoftは次世代Xboxで「これまで見たことのない最大の技術的飛躍を実現する」と発言、携帯ゲーム機がリリースされる可能性も



ゲームブランドのXboxを開発・販売するMicrosoftが、次世代のXboxでは「これまで見たことのない最大の技術的飛躍を実現する」と発言しました。また、Microsoftは4つのXbox独占タイトルをPlayStation 5(PS5)およびNintendo Switchでリリースすることを発表し、「今後独占タイトルはますます少なくなっていくだろう」と、今後の展望についても語っています。



Xboxの公式ポッドキャストの中で、Xboxのサラ・ボンド社長が「ホリデーシーズンにハードウェアでいくつかのエキサイティングな製品を発売する予定です。我々は次世代のロードマップにも投資しており、そこで本当に焦点を当てているのはハードウェア世代でこれまでに見たことのない最大の技術的飛躍を実現することです。これにより、プレイヤーにとってもクリエイターや彼らが構築しているビジョンにとってもより良いものになります」と発言しました。



さらに、Microsoft Gamingのフィル・スペンサーCEOは海外メディアThe Vergeとのインタビューの中で、Xboxのハードウェアチームがさまざまな種類のハードウェアの開発を検討していることをほのめかしています。スペンサーCEOは「今年だけでなく、将来にわたってハードウェアチームが行っている仕事を非常に誇りに思っています」「ハードウェアのユニークな側面により、ゲーマーに売れるハードウェアを作成することに真剣に取り組んでいます。これは我々のハードウェアチームの創造的な能力が解き放たれたようなもので、本当に興奮しています」と語りました。



さらに、Xbox公式ポッドキャストでは「我々はさまざまな種類のデバイスに多くの機会があると考えており、準備が整い次第、次世代ハードウェア計画の詳細を供する予定です」とも語られています。そのため、The Vergeは「ここで語られている『ユニークなハードウェア』は、おそらく携帯ゲーム機です」と推測しました。





Xboxの携帯ゲーム機についてのウワサは根強くあり、スペンサー氏は過去に「Xboxの携帯ゲーム機について言及したXの投稿」にいいねを付けたことがあります。スペンサー氏はThe Vergeのインタビューで、「私は携帯ゲーム機の大ファンです」「大ファンですが発表できることは何もありません」と語りました。



また、スペンサー氏は「ROGやLenovo Legion Goのエクスペリエンスの弱点のひとつはWindowsです」「Windowsは8インチあるいは7インチの小さなディスプレイ上では、DPIでのみコントローラー入力を処理する仕組みとなっています。これは我々のプラットフォームチームがWindowsと協力することでより良いエクスペリエンスを実現することができるポイントのひとつです」と語り、携帯ゲーム機市場に向けた取り組みを強化することを示唆しています。





この他、Microsoftは4つのXbox独占タイトルをPS5およびNintendo Switchでリリースする予定も発表しました。Microsoftはこの4つのタイトルの詳細を明かすことを拒否していますが、The Vergeが関係者から入手した情報によると、他プラットフォームでリリースされるのは「Hi-Fi Rush」「Pentiment」「Sea of​​ Thieves」「Grounded」の4タイトルだそうです。



スペンサー氏はXbox公式ポッドキャストの中で、「今後5年か10年の間に、独占的なゲーム、つまりはひとつのハードウェア専門のゲームは、業界の中でますます少なくなっていくでしょう」と語り、今後もXbox独占タイトルをリリースしていくとしつつも、その数は減少していくだろうと予想しました。



スペンサー氏はThe Vergeのインタビューの中でもプラットフォーム独占タイトルについて言及しており、「業界として、他のプラットフォームにゲームを移行することを決して排除すべきではありません。我々は4タイトルの他プラットフォームでのリリースに集中し、この経験から多くの学びを得るつもりです」「Activision BlizzardとBethesdaのゲームラインナップを考えると、Microsoftは明らかに現時点でPlayStationと任天堂のプラットフォームにおける最大のパブリッシャーのひとつです。したがって、我々はSteam、PlayStation、Nintendo Switch、Xboxでゲームをリリースすることが何を意味するかを知っていると言えます。これらのタイトルは元々Xboxで発売されたゲームです。これらはXboxブランドのゲームであり、それらを新しいプラットフォームに導入する開発作業は大変なものであるため、私たちは何が起こるか見てみたいと考えています。リターンが意味のあるものであることを確認したいと考えているわけです。ユーザーが本当にこれを求めているかを確認したいのですが、もしかしたらそのような欲求はないかもしれません」と語っています。