2023年08月15日 10時47分 ゲーム

NetflixがテレビやPCなどでプレイできるゲームストリーミングのテストを開始



NetflixがテレビやPCなどでゲームをプレイできるストリーミングサービスのベータテストをカナダとイギリスの一部ユーザーを対象に2023年8月14日から開始しました。



Netflixは2021年11月から加入者向けに、スマートフォンやタブレットなどで遊べるゲームサービスの提供を行っています。



Netflixはさらに、ゲーム配信サービスをクラウドゲームに拡大する意向を示しており、2022年10月には南カリフォルニアに新ゲームスタジオを開設したことが報じられていました。



Netflixのゲーム担当バイスプレジデントを務めるマイク・ヴェルドゥ氏は「私たちの目標は、すべてのユーザーにゲームを提供することです。そのために、私たちはユーザーがアクセスしやすく、スムーズかつユビキタスなサービスを展開できるように努力しています」と述べています。





そんな中、Netflixは2023年8月14日からカナダとイギリスの一部のユーザーに対して、クラウドストリーミングゲームの公開テストを開始したことを発表しました。ヴェルドゥ氏は「本日、私たちはユーザーがNetflixを楽しむことが可能なすべてのデバイスでゲームをプレイできるようにするための第一歩を踏み出しました」と語っています。



テスト開始時点でNetflixのクラウドストリーミングゲームが遊べるデバイスは以下の通り。



・Amazon Fire TV

・Chromecast with Google TV

・LGのスマートTV

・NVIDIA Shield TV

・Roku

・SamsungのスマートTV

・Walmart ONN



テレビでクラウドストリーミングゲームをプレイする際には、App Storeなどで配信されているアプリ「Netflix Game Controller」をスマートフォンやタブレットにインストールする必要があります。



テレビで遊びたいゲームを選択すると、画面上にQRコードが表示されます。





表示されたQRコードをスマートフォンやタブレットのNetflix Game Controlleアプリでスキャン。





するとスマートフォンなどをコントローラーとして使用することができるようになります。





Netflixは、「今後数週間以内にサポートされているブラウザでNetflix.comを開くことで、WindowsやMacなどのPCでもクラウドストリーミングゲームがプレイできるようになります」と報告しています。また、ヴェルドゥ氏は「さらに多くのデバイスが今後追加されていく予定です」と報告しています。



初期テストの時点でプレイできるゲームは「Oxenfree」とNetflix独自のタイトル「Molehew's Mining Adventure」の2種類だけです。



ヴェルドゥ氏は「今回のベータテストは、ゲームストリーミングのテクノロジーとコントローラーをテストし、徐々にユーザーエクスペリエンスを向上させていくことが目的です」と述べています。また、「より多くのデバイスでゲームを利用できるようにすることで、世界中のユーザーがゲームをもっと手軽にプレイできるようにしたいと考えています」と語っています。



なお、Netflixは今回のベータテストを「一部のユーザーに向けた限定的なベータテスト」と位置づけており、日本でNetflixのゲームストリーミングサービスが展開される時期は未定です。