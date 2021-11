Netflix配信のゲームがiPhoneやiPadで遊べるように

・関連記事

Netflixが「未成年者を性的に描く宣伝ポスター」で炎上した件で映画の検索結果を操作していたことが判明 - GIGAZINE



Netflixの実写版「カウボーイビバップ」予告編が公開、ビバップ号やソードフィッシュIIも登場 - GIGAZINE



Netflixが「前年同期の約2倍にあたる440万人の新規加入者を得た」と四半期決算で報告、次の四半期には「880万人」予想 - GIGAZINE



Netflixのドラマ「イカゲーム」が人気すぎて韓国の通信量が爆増、通信会社はNetflixに使用量支払いを求めて提訴 - GIGAZINE



AppleがNetflixと「手数料を半分にする特別な協定」を交わしていたことが判明、社内メールの暴露により - GIGAZINE

2021年11月10日 12時30分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.