2022年06月10日 13時00分 ゲーム

Xboxがゲーム本体いらずでゲームを遊べる「Xbox TV」の発売日を発表、テレビとコントローラーだけで遊べる有名タイトルも公開



Microsoftは2021年6月に「ゲーム機がなくてもテレビでゲームを遊べるXboxアプリ」を発表しました。クラウドを介して100以上のゲームにアクセスできるXboxTVアプリは、2022年6月末に発売されるSamsungのスマートTVで初めてリリース予定と新たに告知され、遊べるゲームとしてFortniteを無料でアクセスできるほか、XboxCloudGamingのゲームパスに登録することで、100以上の有名タイトルをテレビとコントローラーだけで遊ぶことができます。



Xbox is Building the Gaming Platform for the Next 20 Years - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2022/06/09/whats-next-for-gaming/





Stream Xbox games directly on your TV, no console required



Enjoy over 100 cloud games with the Xbox app on your Samsung 2022 Smart TV: https://t.co/t2L6mM4ks3 pic.twitter.com/7dpquXjZPy — Xbox (@Xbox)



The Xbox game streaming TV app feels almost like the real thing - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/9/23132560/hands-on-xbox-cloud-game-streaming-game-pass-tv-app



Xbox TVアプリは、テレビ上でYouTubeやNetflixにアクセスするのと同様の形で、テレビに搭載されたアプリでMicrosoftアカウントにログインし、ブラウザーでXboxCloudGamingを使用する場合と同じようにXboxゲームをストリーミングすることで、PCやXboxなどのゲームハード無しでゲームを遊ぶことができます。アプリは2022年6月30日より、27か国でSamsungのゲームハブから利用できるようになるとのこと。



コントローラーはXboxコントローラーの他、SonyのDualSenseなど多数をサポートしており、コントローラーをテレビに直接Bluetooth接続するだけでゲームの準備が完了します。ゲームの解像度は4Kに対応しておらず、当面は60fpsでの1080pストリーミングに制限されます。





Xboxストリーミングゲームプラットフォームの代表であるアシュリー・マッキシック氏は「Xboxアプリを最初にSamsungSmartTVに導入します。私たちの目的は、ビジョンの次の進化の一環として、他のTVパートナーシップを探求することです」と述べていますが、Xbox TVアプリがSamsungの新しいテレビに実装された後に、他のメーカーのテレビやSamsungの古いモデルのテレビでいつごろ利用開始になるかは言及していません。



Xbox TVを先行体験したアメリカの技術系ニュースサイトであるThe Vergeは、「ゴテゴテしたゲームハードや、煩わしいHDMIケーブルなどが一切不要で、Halo InfiniteやForza Horizon 5といった高品質ゲームが素早く読み込まれ、XboxとPlayStation5の両方のワイヤレスコントローラーでうまく機能しました。このアプリは、多くの人々のゲームの唯一の手段として機能するのに、十分な快適さやクオリティを持っていると感じました」と述べています。



またMicrosoftは合わせて、MicrosoftEdgeとWindows11に新しいゲーム体験を更新により実装することを告知しています。更新には、レイテンシの改善や可変リフレッシュレートの実装などゲームウィンドウの最適化、ディスプレイの色の精度と一貫性の向上、ゲームパスウィジェットで最近プレイしたタイトルにアクセスしやすくする機能の他、最新のゲームや人気のあるゲームへのショートカットを表示する、以下の画像のようなコントローラーバーなどが含まれるとのことです。





さらに、Microsoft Edgeの独占的な新しいゲーム機能が公開予定です。ゲームニュースや遊んだゲームのハイライト・新発売のゲーム情報などパーソナライズされたゲーム用ホームページや、クラウドからのゲームプレイがより鮮明になるブラウザ機能、ブラウザのリソース使用量を自動的に削減する効率モードによるパフォーマンス向上などが告知されています。





Xbox TVや新しい更新を含むゲーム情報の詳細は、2022年6月12日に行われるXbox&Bethesda Games Showcaseで発表されます。