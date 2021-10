2021年10月09日 18時31分 ゲーム

「Xbox Cloud Gaming」が機器更新で性能向上、ローディングとフレームレートが改善



Microsoftのクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」で2021年夏から進められてきたバックエンド機器の更新が完了したことがわかりました。これにより、サービスを支えるのはXbox Series Xとなり、ゲームの読み込み時間とフレームレートが改善されまるとのことです。



Xbox Cloud Gaming is now fully powered by faster Xbox Series X hardware - The Verge

https://www.theverge.com/2021/10/7/22714067/xbox-cloud-gaming-custom-xbox-series-x-hardware-upgrade



ニュースサイト・The Vergeによると、Microsoftは「Xbox Cloud Gaming」のハードウェア更新を完了し、本格的にXbox Series Xでの稼働に移行したとのこと。この更新によって、ウェブ上でXboxのゲームをストリーミングプレイしたときのフレームレートや読み込み時間が改善されます。





ただ、Xbox Series Xでは4K解像度が出力可能なのですが、Xbox Cloud Gamingは4K配信にまでは至っておらず、さらなる改善が期待されています。



Microsoftは2021年8月に、Xbox Series X/SおよびXbox OneでもXbox Cloud Gamingを利用可能にする予定であることを明かしています。Xbox Series X/SおよびWindows 10向けに発売されている「Microsoft Flight Simulator」や「The Medium」の配信も予定されているので、将来的にはXbox Series X/Sを持っていないXbox Oneユーザーでも、X/S向けゲームを遊べるようになります。



Cloud Gaming Comes to Xbox Series X|S and Xbox One Consoles - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2021/08/24/cloud-gaming-comes-to-xbox-series-x-s-and-xbox-one-consoles/



ちなみに、Xbox Series X/Sは、PlayStation 5と同様に入手が容易ではない状況が続いており、Xbox部門代表のフィル・スペンサー氏は「供給不足は2022年まで続く」ことを明らかにしています。



PS5やXbox Series Xの供給不足は2022年まで続く - GIGAZINE





Xbox Cloud Gamingは日本でもベータサービスが始まっています。



Xbox.com の Xbox Cloud Gaming (Beta)

https://www.xbox.com/ja-JP/play



Xbox Cloud Gamingで、100以上のコンソールゲームをWindows PC、iPhone、Android でプレイしよう - YouTube