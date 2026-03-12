2026年03月12日 10時55分 ゲーム

PCと家庭用ゲームを統合する次世代Xbox「Project Helix」の概要をMicrosoftが発表、2026年4月からXboxモードがWindows PCに実装＆開発機はAMDカスタムチップ搭載



Microsoftがアメリカのサンフランシスコで2026年3月9日から開催されているゲーム開発者向けカンファレンスの「GDC 2026」で、プロジェクト名「Project Helix」で開発される次世代Xboxの概要を発表しました。Project HelixはPCとコンソール(家庭用ゲーム機)の統合をテーマとしています。また、Windows向けの新機能として、コントローラーでの操作に特化した「Xboxモード」が2026年4月より順次展開されます。



From GDC: Building the Next Generation of Xbox - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2026/03/11/project-helix-building-next-generation-of-xbox/



Microsoft confirms next-gen Xbox, codenamed Project Helix, will be powered by custom AMD SoC and feature 'FSR Diamond' — 'Xbox Mode' is also coming to Windows 11 | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/xbox/microsoft-confirms-next-gen-xbox-codenamed-project-helix-will-be-powered-by-custom-amd-soc-and-feature-fsr-diamond-next-gen-console-delivers-order-of-magnitude-leap-in-performance



Microsoftによれば、Project HelixはXboxコンソールとPCゲームをプレイできるように設計されており、優れたパフォーマンスを実現して、次世代のコンソール ゲームの先駆けとなるとのこと。





MicrosoftはAMDとの長年にわたるパートナーシップの一環として、Project HelixにはカスタムAMD SoCを搭載し、次世代のDirectXとAMDのアップスケーリング技術・FSR向けに共同設計していることを明らかにしました。



次世代のFSRは、AIを用いたニューラルレンダリングを基盤として構築されているようですが、記事作成時点では詳細は不明。ただし、Microsoftは「次世代FSRは次世代MLベースのアップスケーリングとレイ再生技術であり、次世代FSRのおかげでProject Helixはマルチフレーム生成をサポートする」と述べています。



AMDのコンピューティング＆グラフィックス担当シニアバイスプレジデントであるジャック・ヒュー氏はX(旧Twitter)で、次世代FSRの名称が「AMD

FSR Diamond」となることを明らかにしています。



???? Big moment for the future of gaming.



Thrilled to partner with @Xbox and @asha_shar on Project Helix, a multi-year deep co-engineering partnership driving next-gen performance, breakthrough graphics, and compatibility with your existing Xbox game library.



Powering the… pic.twitter.com/twGyonqgQS — Jack Huynh (@jackhuynh) March 11, 2026



Microsoftは「レイトレーシングの性能と機能を桁違いに向上させ、グラフィックスとコンピューティングパイプラインにインテリジェンスを直接統合することで、効率性、スケール、そしてビジュアル面での野心を大幅に向上させます。その結果、プレイヤーはよりリアルで没入感があり、ダイナミックな世界を体験できます」と語っています。



さらに、2027年から「ハードウェアのアルファバージョン」を開発者に出荷する予定だとのこと。Microsoftのゲーム開発部門は、次世代Xboxの開発機の写真をXで公開しました。



Xbox at GDC ???? Sneak peek #GDC2026 pic.twitter.com/80amO5lbfh — Microsoft Game Dev (@MSFTGameDev) March 11, 2026



そして、Microsoftは2026年4月から通常のWindows PCに展開するとしています。Xboxモードはゲームコントローラーに最適化されたWindows向けのUIで、家庭用ゲーム機のXbox Series Xなどで得られるユーザーエクスペリエンスをそのままWindowsでも体験できるようにするもの。XboxモードはすでにROG Xbox Ally Xでも体験できますが、これが通常のノートPCやデスクトップPCでも体験できるようになるというわけ。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」＆「ROG Xbox Ally」はゲームをサクサクプレイできるのか確かめてみた - GIGAZINE





Microsoftは「これは次世代、そしてXboxの次の25年の始まりに過ぎません。今年後半にさらなる情報をお伝えできるのが待ちきれません。業界やコミュニティの皆様の声に耳を傾け、学び、共に築き上げていく中で、この道のりを共に歩み、ゲームをこれほどまでにユニークで永続的なものにしてくださった皆様に深く感謝申し上げます」と述べています。

