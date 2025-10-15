2025年10月15日 22時00分 レビュー

携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」＆「ROG Xbox Ally」はゲームをサクサクプレイできるのか確かめてみた



Xboxブランドを冠する携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」と「ROG Xbox Ally」が2025年10月16日に登場します。両機種が一足先にGIGAZINE編集部に届いたので、ベンチマークテストに続いて複数のゲームを実際にプレイして快適性を確かめてみました。



ROG Xbox Ally X / ROG Xbox Ally｜ポータブルゲーム機｜ROG Japan

https://rog.asus.com/jp/content/rog-xbox-ally/



ROG Xbox Ally X & ROG Xbox Ally – 2025 年 10 月 16 日発売 | Xbox

https://www.xbox.com/ja-JP/handhelds/rog-xbox-ally



ROG Xbox Ally XとROG Xbox AllyはどちらもXboxブランドを冠する携帯型ゲーミングPCですが、搭載しているプロセッサの違いから両者には大きな性能差があります。以下の記事では複数のベンチマークテストを実行して両デバイスの性能を確かめています。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」＆「ROG Xbox Ally」の性能差はどれくらいなのかベンチマークテストで確かめてみたよレビュー - GIGAZINE





今回は、実際にROG Xbox Ally XとROG Xbox Allyでゲームをプレイしてみます。起動直後のROG Xbox Ally Xの画面が以下。ROG Xbox Ally XにはWindows 11 Homeがプリインストールされているのですが、あらかじめゲーム向けにカスタマイズされており、起動直後にXboxアプリが全画面表示されるようになっています。





XboxアプリではPCにインストール済みのゲームを一覧表示することが可能。以下の画面の場合、XboxのゲームとSteamのゲームが最近遊んだ順に並んでいます。





本体の左側に配置されたXboxボタンを押すと、いつでもゲームバーを開くことが可能。ゲームバーにはXbox以外のプラットフォームで入手したゲームも表示されます。





Xbox Game Passの各プランに加入していると、各プランに含まれるゲームをROG Xbox Ally XとROG Xbox Allyで遊んだり、クラウドゲーミングサービスを利用したりできます。また、PC専用プランのPC Game Passにも対応しています。





各ゲームの個別ページには「ハンドヘルド互換性」という項目が用意されており、携帯型ゲーミングPCに対応しているかどうかを確認できます。例えば「Minecraft for Windows(Bedrock版)」の場合は「このゲームはハンドヘルドで正常に動作します」と記されていました。





実際にMinecraft for Windowsをプレイしてみたところ、サクサク遊べました。





一方で「Minecraft: Java Edition」のページには「このゲームは、まだハンドヘルド用に最適化されていません」と表示されていました。





また、ROG Xbox Ally XとROG Xbox Allyには「コマンドセンター」というメニュー画面が用意されており、動作電力や解像度を変更することができます。今回は「バッテリー駆動状態」かつ「20Wで動作するTurboモード」で各種ゲームをプレイしてみます。また、「リアルタイムモニター」という機能を使って画面の右上に描画フレームレート(FPS)を表示して大体のFPSを確認しています。





というわけで、ROG Xbox Ally XでXbox版の「DIRT 5」をプレイしてみます。





初回起動時には互換性情報が表示されます。





ROG Xbox Ally Xの場合、「優れたパフォーマンスを発揮します」と表示されました。





画像品質を「オートマチック」に設定してプレイした結果、65FPS前後でプレイできました。動作はかなりスムーズでカクツキは一切なし。スピーカーは小型デバイスにしては高品質で、「右後方からライバルの車が近づいている」といったように音の方向を聞き分けることができます。また、「インパルストリガー」という機能によって車体の動きに合わせてトリガー部分が振動するため、臨場感あるレースを楽しめました。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」で「DIRT 5」をプレイする様子 - YouTube





Steam版の「ELDEN RING」もプレイしてみました。フルHDだとうまく動作しなかったので、出力解像度を1280×720ピクセルに下げて、品質設定は「中」でプレイ。だいたい30～40FPSでプレイできました。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」で「ELDEN RING」をプレイする様子 - YouTube





しかし、「設定画面を開く」とか「祝福(回復スポット)を利用する」といった操作をするとゲームが強制終了してしまうことがありました。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」で「ELDEN RING」をプレイしていたらエラーで落ちた - YouTube





Steam版の「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」を1280×720ピクセル、品質設定「中」でプレイした結果が以下。常に60FPS前後でプレイ可能で、30分くらい遊んでもエラーが発生することなくプレイし続けられました。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」で「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」をプレイする様子 - YouTube





次に、ROG Xbox Allyでゲームをプレイします。





バッテリー駆動状態で「動作電力20WのTurboモード」でプレイ。





DIRT 5をプレイしようとしたところ、「お使いのデバイスと同様のデバイスでこのゲームのパフォーマンスを比較した結果、このゲームは30FPS未満で動作する可能性があることが予想されます」という警告が表示されました。





画像品質を「オートマチック」に設定すると、35FPS前後でプレイできました。スピーカーはROG Xbox Ally Xと同様に音の方向がよく分かります。一方でROG Xbox Ally Xと異なりインパルストリガーが搭載されていないため、没入感は一歩劣ります。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally」で「DIRT 5」をプレイする様子 - YouTube





Steam版のELDEN RINGを1280×720ピクセル、品質設定「中」でプレイした結果、30FPSを下回らないフレームレートでプレイできました。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally」で「ELDEN RING」をプレイする様子 - YouTube





Steam版のSEKIRO: SHADOWS DIE TWICEも1280×720ピクセル、品質設定「中」でプレイ。50～60FPSで動作しました。



携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally」で「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」をプレイする様子 - YouTube





推定小売価格はROG Xbox Ally Xが税込13万9800円で、ROG Xbox Allyは税込8万9800円です。ROG Xbox Ally XとROG Xbox Allyには5万円の価格差がありますが、ROG Xbox Ally Xは大体2倍程度のベンチマークスコアを記録し、高品質な振動フィードバックも体験可能なので、重量級ゲームをプレイしたいならROG Xbox Ally Xの方がオススメです。一方でROG Xbox Allyでも「Slay the Spire」のような軽いゲームなら60FPSを維持してプレイ可能なので、「軽めのインディーズゲームなどを寝転びながら遊びたい」といった用途ならROG Xbox Allyでも十分に満足できます。

