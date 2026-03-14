2026年03月14日 10時00分 ゲーム

Xboxはゲーム向けAIアシスタントの「Gaming Copilot」を現行ゲーム機に搭載すると発表



MicrosoftのAIアシスタントである「Copilot」のゲーム版である「Gaming Copilot」が、2026年中に現行ゲーム機にも搭載されると発表されました。



Xbox just revealed Gaming Copilot is coming to "current-generation consoles" later this year | GamesRadar+

https://www.gamesradar.com/games/xbox-just-revealed-gaming-copilot-is-coming-to-current-generation-consoles-later-this-year/





Microsoftは2025年3月にゲーマー向けのAIアシスタントとして「Copilot for Gaming」(Gaming Copilot)を発表しました。Gaming Copilotはプレイヤーが好みのゲームにいち早くアクセスし、実力アップのコーチングを受けられるようになるというAIアシスタントです。



例えばマインクラフトをプレイしながら「木を手に入れたけど、どうすればいい？」と質問すると、Gaming Copilotは「インベントリを開き、クラフトエリアにオークの原木を置いて、木の板にクラフトしてください」とアドバイスしてくれます。この他、ゲームのおすすめや、自分のプレイ履歴、アカウントの詳細などを尋ねることも可能です。



MicrosoftのXboxチームがゲームをアシストするAI「Copilot for Gaming」を発表、「ゲームで負けた理由の解説」や「マイクラ初心者向けのアドバイス」などをリアルタイムで実行可能 - GIGAZINE





このGaming CopilotはPC・モバイル(App Store、Google Play)・ROG Xbox Allyでベータ版として提供されているのですが、2026年にはXbox Series X/Sにも搭載されることが発表されました。



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XboxのゲームAIパートナーグループプロダクトマネージャーであるソナリ・ヤダブ氏は、ゲーム開発者会議の中で「今年後半には、現行世代のゲーム機にGaming Copilotを導入し、プレイヤーが利用しているより多くのサービスに導入していくことを発表できることを嬉しく思います」と語りました。「現行世代のゲーム機」がXbox Series X/Sを指しているのは明らかですが、発表の中で具体的なプラットフォーム名は挙げられませんでした。



ゲームメディアのGamesRadar+は「Gaming Copilotは家庭用ゲーム機以外のプラットフォームでしばらくベータ版として提供されてきましたが、ゲームコミュニティ内で(肯定的なものも否定的なものも)大きな話題にはなっていません。しかし、このAIアシスタントがXboxでより多くのユーザーに利用されるようになれば、状況は変わるかもしれません」と報じています。



なお、Gaming CopilotのXboxでの展開を発表したヤダブ氏は「この1年間で多くのことを学びました。コミュニティからいただいたすべてのフィードバックに感謝しています」とコメントしました。

