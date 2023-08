Xbox公式が父の日にファイナルファンタジーVIIリメイクネタをこすったことからXboxでのリリースに期待が高まるも「投稿はただの間違い」と公式が発言

Microsoft confirms Final Fantasy 7 Remake post was a mistake, not a tease | Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/microsoft-confirms-final-fantasy-7-remake-post-was-a-mistake-not-a-tease

Xboxのブラジル公式X(旧Twitter)アカウントが、「父の日」に ファイナルファンタジーVIIリメイク に登場するバレットと娘のマリンが映った画像を投稿しました。この投稿を見たファンが「ファイナルファンタジーVIIリメイクのXbox版が登場するのでは?」と期待することとなっています。 Xbox Twitter Account May Have Just Teased Final Fantasy 7 Remake Port https://www.thegamer.com/final-fantasy-7-remake-on-xbox-port-brazil-twitter-account-fathers-day/

2023年08月15日 10時43分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.