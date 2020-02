「ファイナルファンタジーVII リメイク」のデータ容量が100GB超となる可能性

2015年6月に発表され、クオリティアップのための発売延期を経て2020年4月10日についに全世界同時発売となる「ファイナルファンタジーVII リメイク」について、ゲームのデータ容量が100GBを超えるのではないかという情報が飛び出しています。



TwitterユーザーのPixelbusterさんが、韓国語版「ファイナルファンタジーVII リメイク」のパッケージと思しき画像を公開しており、ゲーム系メディアのIGNによると「同じようなファイナルファンタジーVII リメイクのパッケージ写真がインターネット上で登場し始めている」とのことです。





赤枠部分にはPlayStation 4専用ソフトのパッケージ裏面にある必要容量が記載されており、ハッキリと「100GB」と読み取ることができます。





ファイナルファンタジーVII リメイクは、ファイナルファンタジーVIIのストーリーを分割してリメイクすることが発表されており、2020年4月10日に発売されるのは「ミッドガル脱出」までのストーリーを描いたものであることが明らかになっています。また、このミッドガル脱出までを描いた1作目だけでもBlu-rayディスク2枚組という大容量になることがインタビューで明らかになっていました。



インターネット上で出回るファイナルファンタジーVII リメイクのパッケージ写真が本物であるかどうかは確認されておらず、単一のディスクで100GBを超えるのか、それとも2枚で100GBを超えるのかなどの詳細は不明です。



なお、ファイナルファンタジーVII リメイクのパッケージに関する情報で既に明らかになっているのは、カバー部分がリバーシブルになっているという点のみ。



