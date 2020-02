安価に4K解像度の映像を60Hzのリフレッシュレートで楽しむ方法とは？

・関連記事

リアルタイムでアニメを4Kサイズにアップスケーリングできるオープンソースのアルゴリズム「Anime4K」 - GIGAZINE



アナログ映像がHDMI出力で鮮明になる「RGB21-HDMI変換アダプタ」を使って旧世代のゲームをコンポジット出力と比較してみた - GIGAZINE



USB Type-C端子からHDMI映像を出力できる「HDMI Altモード」が登場、スマホからの映像出力が簡単に - GIGAZINE



4Kムービーをケーブル1本で余裕で再生できる「DisplayPort 1.3」が登場 - GIGAZINE

2020年02月19日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.