2020年02月18日 23時00分 ソフトウェア

実際のところ「AIが表情から感情を読み取る」ことは可能なのか?



笑顔を浮かべている人を見れば、その人が喜んでいるのだと分かるし、泣き顔であれば悲しいのだと分かります。こうした考えから、2015年にはMicrosoftから「画像から被写体の感情を読み取って数値化してくれるツール」が登場しており、AIや機械学習が表情から感情を読み取れるようになるまであと一歩のところまで来ているように思えます。しかし、コンピューターエンジニアリングの専門家からは、意外な結論が示されました。



Facial expressions don’t tell the whole story of emotion

https://news.osu.edu/facial-expressions-dont-tell-the-whole-story-of-emotion/



Scientists say it is 'completely baloney' that you can read people's emotions from their expressions | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8011151/Scientists-say-completely-baloney-read-peoples-emotions-expressions.html



Facial expressions don't reflect emotions: study

https://www.smh.com.au/world/europe/facial-expressions-may-not-reflect-emotions-study-20200218-p541z1.html



「顔に出た表情から感情を検知することは可能か?」という問いに対して、「基本的には不可能だというのが結論です」と話すのは、2020年2月16日に開催されたアメリカ科学振興協会年次総会2020に登壇したオハイオ州立大学の電気・コンピュータ工学科のアレックス・マルティネス教授です。AIや機械学習が登場して以降、多くの企業が表情から感情を読み取る技術の開発に力を入れており、マルティネス教授が率いる研究グループも、かつてはそうしたシステムの開発を目指していました。



そこでマルティネス教授は、35カ国に住む400万人の表情を収集して分析を行い、被験者の表情の状態と被験者の感情を比較しました。その結果、表情と感情は連動しておらず、顔から感情を検出する試みは、ほぼ必ず失敗するということが分かったとのこと。マルティネス教授はこの結論について「誰もが状況や文化的背景によって作る表情を変えます。笑顔だからといって幸せだとは限りませんし、笑顔ではないからといって不幸せとも限らないわけです」と話しました。





しかし、現に多くの企業や組織が、客の顔から顧客満足度を測定したり、講義を受けている学生の熱心さや犯罪捜査で容疑者が有罪かどうかを表情から判断したりするシステムの開発を急いでいます。マルティネス教授はこうした現状について、「表情から内心を読み取れるという主張はまったくのでたらめなので、そのような技術は危険でさえあります」と警鐘を鳴らしています。



文化や環境と感情の関係を探った過去の研究でも、地域や文化的背景によって表情が意味する感情は異なるという結果になったことから、「感情検出技術」は危険であるとの見解が示されています。



AIが人間の表情から感情を読み取る「感情検出技術」はなぜ危険視されているのか? - GIGAZINE





顔の筋肉から感情を読み取ることが不可能だったことから、マルティネス教授らの研究グループは「感情を読み取るには、表情だけでは不十分」と考えるようになりました。そこで、研究グループが次なる手がかりとして注目したのが「顔色」です。マルティネス教授は「人が感情を覚えると、脳が血流と血液の組成を変化させるホルモンなどを放出するため、顔色が変わります」と述べています。



しかし、マルティネス教授によると「表情と顔色だけでもやはり不十分」だとのこと。マルティネス教授は「ゴールを決めて喜んでいるサッカー選手の写真でも、顔の部分だけを切り取ってみると、怒っているようにしか見えません」と指摘。AIどころか人間でさえ、姿勢やポーズ、その時の状況などから総合的に判断しなければ、感情を推しはかることはできないとの見方を示しています。



by Articularnos.com



マルティネス教授は「私は今でも、人の気持ちや社会的な意味合いを理解するアルゴリズムを開発できると信じていますが、この技術について知っておくべき大切な事が2つあります。それは、『人の気持ちを推しはかるには表情だけでは足りない』ということと、『100%の精度を達成することはできない』ということです」と述べました。