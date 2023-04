2023年04月04日 23時00分 サイエンス

うそを高い精度で見抜く簡単な方法とは?



巧妙なうそを見抜かなければならない刑事事件の捜査や裁判などでは、多くの場合できるだけたくさんの手がかりが集められます。例えば、アメリカ同時多発テロ事件の後、アメリカの空港警備員らは人がうそをついていることを示す92の行動の手がかりに気を配るよう指示されました。しかし、新しい研究により、うそを見破るには「相手の話の詳細度」のみを見てそれ以外は無視することが重要だということが示されました。



The use-the-best heuristic facilitates deception detection | Nature Human Behaviour

https://doi.org/10.1038/s41562-023-01556-2





This One Strategy Will Reveal if Someone's Lying With 80% Accuracy, Study Finds : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/this-one-strategy-will-reveal-if-someones-lying-with-80-accuracy-study-finds





一般にうそ発見器として用いられるポリグラフは血圧、心拍数、呼吸数などさまざまな生理反応を記録し、使用者はそれらのデータを総合的に判断を下します。しかし、この手法ではよく訓練された専門家でさえ、偶然の一致を上回る精度でうそを見抜くことができないとのこと。



ポリグラフでの判定の精度が低いのは、矛盾する複数のデータを瞬時に統合し、その結果を「うそをついているか、ついていないか」に切り分けることが非常に難しいからです。また、対象者が無実か有罪かの固定観念も、真実を遠ざける原因となります。





「真実はシンプルさの中にあるのではないか」と考えたアムステルダム大学の法医学心理学者であるブルーノ・ヴェルシュエール氏らの研究チームは、「うそを見抜くには手がかりを増やすのではなく、むしろ減らした方がいい」との仮説を検証するため、9つの実験を行いました。



この一連の実験には1445人の被験者が参加し、学生がキャンパスでの活動について書いた文書、ビデオ記録、インタビュー映像、または対面でのインタビューを元に、学生らのうそを見抜くのに挑戦しました。学生のうそは、例えばロッカーから物を盗んだかどうかについての証言や、キャンパスを歩き回りながら自分の活動について本当のことやでたらめを語った学生の映像などでした。





この実験で、自分の直感を頼りにうそを見抜くよう指示された被験者や、多くの要素を材料に判断するよう指示された被験者の成績は、偶然の一致と変わりませんでした。しかし、「証言の詳細度だけに注目するように」と指示された被験者は59~79%もの精度で真実とうそを見抜くことに成功しました。



証言の詳細度は、「メッセージに人、場所、行動、物、出来事、出来事の日時がどの程度含まれているか」や、「メッセージが完全かどうか、具体的か、印象的か、詳細な情報が豊富か」などで評価されたとのこと。





今回の実験で使われた「最善のデータを使い、それ以外は無視する(use-the-best and ignore-the-rest)」という戦略は、うそを見抜くことが目的だと被験者らが知っていたかどうかにかかわらず有効でした。このことは、詳細度で判断する手法が固定観念の影響を受けないことを示唆しています。



ただし、この戦略がどんな場合にでも有効なわけではないと、研究チームは指摘しています。例えば、大きな利害が絡んでいる場合、うそをついている人が信ぴょう性を高めるために、うその詳細な説明を用意する可能性が高くなるからです。しかし、より多くの手がかりを収集したり、ビッグデータや機械学習を使ったりすることが必ずしもうそを見抜く精度を向上させることは限らないという発見は、注目に値します。



研究チームは実験結果について、「1つのいい手がかりに頼ることは、多くの手がかりを使うよりも有益であることが、私たちのデータにより示されました」と述べました。