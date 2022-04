Intelが生徒の授業態度を分析するAIを計画、活用法や批判意見はどのようなものか？

学校の授業で学生がどれくらい学習内容を理解しているか、授業に集中できているか、なにか悩みを抱えていないかなどは、学生に直接明かしてもらわないと理解することは難しいもの。仮想空間上で行う授業のソフトを販売する企業の Classroom Technologies が Intel と提携して開発しているシステムでは、生徒の表情や教材への取り組み方を分析することで、生徒の授業態度や理解度を検出できるとのことです。教育者にとってかなり有益な情報を得られると期待される一方で、学生の権利を重んじた多数の批判意見も出ています。 Class tests Intel AI to monitor student emotions on Zoom - Protocol https://www.protocol.com/enterprise/emotion-ai-school-intel-edutech Intelは人工知能(AI)と画像・映像分析を利用して、学生の顔のキャプチャから学習への取り組み状態を読み取る 技術 を開発しています。開発に携わったIntelの研究者の シネム・アスラン 氏は「このシステムにより、教師は生徒がいつ助けを必要としているか認識し、生徒にあった教材を提供し、生徒が授業に退屈しないように対応する、大規模な個別指導が可能になります」と述べています。

・関連記事

偽の「試験解答サイト」が不正行為を行う学生を引っかけようとしている - GIGAZINE



「感情認識AI」の危険性を専門家が警告、一体何が問題なのか? - GIGAZINE



リモート学習に伴い導入された「不正行為防止ソフトウェア」の監視に大学生が苦しんでいる - GIGAZINE



アメリカの大都市が相次いで顔認証システムを禁止に - GIGAZINE



AIの悪用を未然に防ぐために取り組むべきこととは? - GIGAZINE



人工知能は教育を修正できるのか?ビル・ゲイツに聞いてみた - GIGAZINE

2022年04月18日 13時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.