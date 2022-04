2022年04月07日 21時00分 ハードウェア

MacBookでも使えるThunderbolt対応有線LANアダプターは結局どんなものを買えばいいのか?

by Dean Shareski



一部のノートPCでは、小型化の影響でLANコネクタが排除されてしまったがために、有線接続をするためにはThunderbolt接続可能な有線LANアダプターをUSB-Cポートにつなげる必要があります。しかし、有線LANアダプターに内蔵されているイーサネット・コントローラーチップの影響で、一部の有線LANアダプターではイーサネットの転送速度が制限されてしまう問題が報告されています。外付けのeGPUの話題について話し合うフォーラム・eGPU.ioで、Thunderbolt対応周辺機器の業界で働くというkhronokernelさんが、Thunderbolt対応有線LANアダプターの中身について解説しています。



PCIe Ethernet in Thunderbolt docks | GPU, Monitor & Peripherals

https://egpu.io/forums/gpu-monitor-peripherals/pcie-ethernet-in-thunderbolt-docks/



比較的入手しやすい有線LANアダプターの多くがODM製品であり、見た目は違っても中身を構成する部品はほぼ同じという指摘があります。特に多くの製品で採用されているイーサネットコントローラーチップのRealtek RTL8153には、イーサネットの転送速度が100メガビットレベルに制限されてしまう不具合があり、記事作成時点でドライバーの修正パッチがmacOS Catalina(バージョン10.15)までしか対応していないため、mac OS Big Sur(バージョン11)以降だと修正できないという問題が指摘されています。



MacBookで使える「USB-Cハブ付き有線LANアダプター」3種類を分解して浮かび上がった問題点とは? - GIGAZINE





有線LANアダプターのギガビット・イーサネットコントローラーには、PCI Express(PCIe) to イーサネットコントローラーとUSB to イーサネットコントローラーがあります。khronokernelさんによれば、macOSでは、PCIe to イーサネットコントローラーの方がドライバーのサポートは充実しているとのこと。一方でUSB to イーサネットコントローラーの場合は、USBデバイスクラスに基づいて汎用(はんよう)的なドライバーを使用する仕様になっているそうです。



PCIe to イーサネットコントローラーを搭載したデバイスは処理タスクの多くをオンボードのコントローラーで行うため、CPUの負荷が軽減され、重い処理を行ってもシステムにある程度の余裕が生まれるとのこと。一方でUSB to イーサネットコントローラーを搭載したデバイスの場合はCPUで処理を行う上に、同じコントローラー上の他のUSBデバイスと帯域幅を共有するので、貴重なリソースを消費してしまうのが問題だと、khronokernelさんは指摘しています。



macOS Big Sur/MontereyをネイティブでサポートしているPCIe to イーサネットコントローラーのベンダーとドライバーは以下の通り。Intelの一部のドライバーはx86_64アーキテクチャのIntel CPUにしか対応していませんが、それ以外はArm64eアーキテクチャのApple Siliconにも対応しています。



ベンダー ドライバー 対応アーキテクチャ 対応チップ Intel AppleIntel8254XEthernet.kext x86_64 80003ES2LAN、82545EM、82571EB/82571GB Intel AppleIntelI210Ethernet.kext x86_64・arm64e i210、i225 Intel Intel82574L.kext x86_64・arm64e 82574L、82566DC Broadcom AppleBCM5701Ethernet.kext x86_64・arm64e 5764M、57761、57762、57765、57766 Aquantia AppleEthernetAquantiaAqtion.kext x86_64・arm64e QC107、AQC113



khronokernelさんがまとめた、USB to イーサネットコントローラーを搭載したThunderbolt対応有線LANアダプターが以下。もちろん以下の表にまとめられているのは、数多くの製品のうちのごく一部。ほとんどの製品でRealtek RTL8153が採用されています。なお、WALINKのThunderdock SE/Thunderdock SE IIIとRazerのCore X Chromaは別途ドライバーのインストールが必要となるとのこと。



メーカー 製品 電力 イーサネット・コントローラー 接続 Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro 85W Realtek RTL8153 USB CalDigit USB-C Pro Dock 85W Realtek RTL8153 USB ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock 100W Realtek RTL8153 USB OWC Thunderbolt 4 Dock 90W Realtek RTL8153 USB Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 90W Realtek RTL8153 USB Satechi Thunderbolt 4 Dock 96W Realtek RTL8153 USB WAVLINK Thunderdock SP 3/Thunderdock SP 5 85W Realtek RTL8153 USB Dell Thunderbolt Dock TB16 130W Realtek RTL8153 USB Plugable Thunderbolt 3 USB-C Dual Display 96W Realtek RTL8153 USB HP Thunderbolt Dock 120W G2 120W Realtek RTL8153 USB Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma 90W Realtek RTL8153 USB Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock 85W Realtek RTL8153 USB Seagate Firecuda Gaming Dock 不明 Realtek RTL8153 USB Mantiz Saturn Pro 97W Realtek RTL8153 USB HP Omen Accelerator 60W Realtek RTL8153 USB WAVLINK Thunderdock SE/Thunderdock SE III 不明 Asix AX88179 USB Razer Core X Chroma 100W Asix AX88179 USB



そして、PCIe to イーサネットコントローラーを搭載したThunderbolt対応有線LANアダプターが以下。ただし、SonnetのTwin 10G SFP+はApple Silicon搭載のMacでは使えないそうです。



メーカー 製品 電力 イーサネット・コントローラー 接続 Apple Thunderbolt Display 不明 Broadcom BCM57761 PCIe Apple Thunderbolt 1 to Ethernet adapter 不明 Broadcom BCM57762 PCIe Belkin Thunderbolt 3 Express Dock HD 85W Intel i210 PCIe Plugable Thunderbolt 3 Dock + 60W 60W Intel i210 PCIe i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Dock + 60w 60W Intel i210 PCIe CableMatters Thunderbolt 3 Dock + 60w 60W Intel i210 PCIe StarTech Thunderbolt 3 Dual-4K 15W Intel i210 PCIe StarTech Dual 4K Mini Thunderbolt 3 Dock 不明 Intel i210 PCIe StarTech Thunderbolt 3 Dock - Dual 4K 60Hz 85W Intel i210 PCIe CalDigit TS3 Plus 87W Intel i210 PCIe Sonnet Echo 11 Thunderbolt 3 87W Intel i210 PCIe TUL mini eGFX prototype 15W Intel i210 PCIe Visiontek Expansion Chassis TB3 Mini eGFX 15W Intel i210 PCIe Goodway DBD1330 96W Intel i225 PCIe ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock 100W Intel i225 PCIe OWC Thunderbolt 3 Pro Dock 60W Aquantia AQC107 PCIe Akitio Thunder3 Dock Pro 60W Aquantia AQC107 PCIe Sonnet Twin 10GSFP+ 不明 Intel X540 PCIe