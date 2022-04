2022年04月07日 20時00分 ネットサービス

「ページを更新するたびに販売価格が上昇する」サイトの存在が明らかに、ユーザー搾取かそれともバグか?



アメリカ最大手の電話会社であるAT&Tはさまざまなサービスを提供しており、映像ライブストリーミングサービスとインターネット接続サービスを合わせて販売する「DIRECTV STREAM」もそのひとつ。このDIRECTV STREAMの販売ページは、更新するたびに価格が10ドル(約1200円)ずつ上昇していくという謎の仕様を持っており、これがユーザー搾取かそれとも単なるバグなのかと話題を集めています。



AT&TのDIRECTV STREAMの販売ページは、更新するたびに販売価格が上昇するという謎の仕様を持っていることが海外掲示板Redditのユーザーにより報告されています。以下の画像をクリックしてムービーを再生すると、DIRECTV STREAMの販売ページを更新するたびに各プランの価格が上昇していく様子がわかります。なお、ムービーで表示されている販売ページにアクセスするにはAT&Tのアカウントが必要です。





DIRECTV STREAMにはさまざまなプランが用意されており、再生できるチャンネル数が増えると月額料金も変化します。ここで問題になっているのは赤枠で囲まれた部分にあるプランの月額料金で、すべてのプランの料金が変化するというわけではありません。





ページを再読み込みすると……





赤枠部分のプラン料金が10ドル(約1200円)上昇。





ページを更新するたびプラン料金が10ドルずつ上昇していき、何度ページを更新しても価格上昇が止まることはありませんでした。





DIRECTV STREAMの販売ページで起きている謎の価格上昇はReddit上で最初に報告されており、ほとんどのユーザーは「これは詐欺だ」「別のサービスに乗り換えよう」「ずっと前に航空会社がウェブサイト上で同じことをしていた」「これは一般的なマーケティング戦略だ」などと指摘しています。



一方で、Hacker News上では「これは悪意のある意図や略奪的な価格設定ではなくバグの可能性があります。この種の価格設定はコンバージョンの観点から意味がありません。誤解しないでください。アメリカのすべての電話会社は寡占的で停滞しており、レントシーキングで反消費者向けのガラクタの山ですが、これが意図的なものではないと思います」などと電話会社に痛烈な批判を浴びせながら、今回のページを更新するたびに価格が上昇する挙動はバグだろうと指摘する意見もあります。



実際に、掲示板上でもこの仕様がAT&Tが意図的に盛り込んだものなのか単なるバグなのかについては意見が分かれています。「ページに戻ってくる人は契約を決めた人であるケースが高く、そういった人は価格のチェックには敏感ではなくなっているだろうから、ページを更新すると価格が上昇するという仕様は非常に理にかなっていると言えます」といった、ユーザーを搾取するためにAT&Tが意図的に盛り込んだ機能であると指摘する声もあれば、「ページを更新するたび価格を10ドル上乗せさせるには多くのコードが必要です。ユーザーのページ上で前回どの値段が表示されていたかを知るにはCookieなどが必要です。つまり、これは意図的にプログラムされたものであり、バグではありません。誰かが実装に時間をかけた機能であることは明白です」といったような、エンジニア目線の意見としてバグで起きるような仕様ではないと指摘する声もあります。



ただし、エンジニア目線の意見に限定しても「インデックスエラーまたは参照の誤用である可能性があります。この場合、製品Bの価格を『製品A+10ドル』といった具合に決めていた可能性があります。他にも、一部の地方税や手数料が10ドルになることから、クライアントコードがページを読み込む際に『価格+税金』といった形で価格に10ドル上乗せする機能が存在し、これらが何らかの不具合でページを更新するたび10ドル上乗せされてしまうバグになった可能性もあります」といったバグ説を支持する意見もあるため、ユーザーの間でも結局はこれがユーザー搾取の仕様かバグか結論は出ていない状況です。