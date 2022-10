DisplayPort 2.1の仕様が公開される、既存のDisplayPort 2.0ケーブルはすべてDisplayPort 2.1に対応

2022年10月17日に、映像周辺機器の標準化団体である Video Electronics Standards Association(VESA) が「DisplayPort 2.1」の仕様を公開しました。「DisplayPort 2.1」ではUSB4との整合性向上が主な目的とされており、既存の「DisplayPort 2.0」対応ケーブルをそのまま用いることが可能です。 VESA Releases DisplayPort 2.1 Specification - VESA - Interface Standards for The Display Industry https://vesa.org/featured-articles/vesa-releases-displayport-2-1-specification/ DisplayPortはHDMIと並んで多くのデバイスに採用されている映像入出力インターフェイスで、8K映像やHDR映像など高画質な映像の伝送に対応しています。また、2014年に仕様が公開された「DisplayPort 1.3」からはUSB Type-Cコネクタによる接続にも対応しており、USB Type-Cケーブル1本で電源供給から映像入出力まで行えるディスプレイも複数登場しています。

・関連記事

最大帯域幅77.4Gbpsで16KディスプレイやVRをサポートする「DisplayPort 2.0」が発表される - GIGAZINE



「USB4 Version 2.0」の仕様の一部が明らかに、従来の40Gbps対応ケーブルで最大80Gbpsのデータ転送速度を実現 - GIGAZINE



USB Type-CをDisplayPortに変換するハブはどのように選べばよいのか? - GIGAZINE



新旧入り交じり混乱を極めるUSB規格をスッキリ解説 - GIGAZINE



HDMI 2.0にしか対応していないモニターを「HDMI 2.1対応」と宣伝するのは虚偽なのか? - GIGAZINE



2022年10月18日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.