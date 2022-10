テリヤキソースの甘みが圧倒的なモスの「月見テリヤキバーガー」を食べてきた

・関連記事

ジューシーなソーセージにスモーキーなソースが相性抜群&トロッと黄身が月見感を引き立てるモス「月見フォカッチャ」を食べてみた - GIGAZINE



トロトロ半熟目玉焼き入りのロッテリア「半熟月見バーガー」&「半熟月見ごはんバーガー」4種を食べ比べてみた - GIGAZINE



甘辛いすき焼きとまろやかな玉子の相性がぴったりな「こく旨 すき焼き月見」などマクドナルドの月見ファミリー新商品3種を食べてみた - GIGAZINE



2022年10月18日 12時07分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.